De frisdrankautomaat op school verliest terrein, maar de groep jongeren met (zwaar) overgewicht is de afgelopen jaren enorm gestegen. ‘Onze wachtlijst voor een behandeling tegen obesitas is fors langer geworden’, stelt kinderarts Anne Rochtus (UZ Leuven).

Ruim een vijfde van alle Vlaamse jongeren kampte vorig jaar met beperkt of aanzienlijk overgewicht. Dat is maar liefst 57 procent meer dan in 2018, de vorige keer dat 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 ...