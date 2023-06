De groenen en socialisten hebben geen vertrouwen meer in de minister van Buitenlandse Zaken, maar willen er de regering niet voor laten vallen. Lahbib is gered maar blijft een zwakke plek in de al gehavende regering-De Croo.

Met een eenvoudige motie bevestigden de parlementsleden van de meerderheid het vertrouwen in minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Haar stoel was aan het wankelen gegaan nadat ze visa had ...