Sam Fender op Rock Werchter: de Britse Bruce Springsteen staat al klaar

Als The Boss binnenkort finaal zijn gitaar aan de wilgen hangt, is dat geen reden om te treuren: met Sam Fender staat de Britse Bruce al klaar.

Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Komt hij of komt hij niet? Het is altijd afwachten bij Sam Fender, die vorig jaar last-minute zijn show moest cancelen. ‘You’re the only one who gets a second chance after cancelling’, lazen we op het bord van een fan, en die herkansing greep de jongeman met beide handen. Hij kreeg daarbij de hulp van een uitstekende band, inclusief saxofonist en multi-instrumentale hypeman.

Met liedjes over supermarktbezoeken in pandemietijden, het lijden van een jongeman in Noord-Engeland en het aan zijn vader opgedragen ‘Spit of you’ raakte Fender alvast een gevoelige snaar bij zijn dolenthousiaste publiek. Ook de oproep om te moshen viel niet in dovemansoren. ‘Fuck the Torries’ werd zelfs een bescheiden voetbalanthem.

Hij beantwoordde die overgave door zelf op een verzoekje in te gaan. ‘Dancing in the dark’ testte dan wel zijn stembereik, hij kon tijdens de hoogste noten terugvallen op een meescanderend publiek. Jammer dat de bassen van Charlotte De Witte daar genadeloos op inbeukten vanuit Klub C.

Daarna zakte de show heel even in, maar Sam Fender had gelukkig nog twee wereldnummers in zijn snaren. Het meescanderen van ‘Seventeen going under’ ging naadloos over in ‘Hypersonic missiles’, zo eindigde Fender alsnog met een zinderende finale.

