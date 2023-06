Zes huiszoekingen bij entourage van Eva Kaili in Griekenland in kader van Qatargate

Onderzoeksrechter Aurélie Dejaiffe, belast met de zaak van vermoedelijke corruptie in het Europees Parlement, heeft zes huiszoekingen laten uitvoeren in Griekenland bij mensen uit de entourage de Griekse Europarlementariër Eva Kaili. Dat bevestigt het federale parket.

Eind januari bracht het Brusselse onderzoek al Belgische magistraten naar Italië, deze week reisde Aurélie Dejaiffe, die de zaak half juni overnam van Michel Claise, samen met een magistraat van het federale parket naar Athene.

Het gaat volgens het parket om de eerste onderzoeksdaden op Griekse bodem. De huiszoekingen werden uitgevoerd ‘op vraag van de Griekse autoriteiten’, zegt woordvoerder Eric Van Duyse van het federale parket. Tijdens de huiszoekingen werden volgens Van Duyse een aantal zaken in beslag genomen voor analysedoeleinden.

De advocaten van Kaili zeggen aan het Franse persagentschap AFP dat dinsdag mobiele telefoons en computers in beslag werden genomen in het huis van een van de zussen van het parlemenstlid in Athene. Volgens hen werd ook een woning van Kaili bezocht.

