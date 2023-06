Had Matty Healy van The 1975 er écht geen zin in op Rock Werchter, of deed hij maar alsof?

Een sigaret, een fles wijn, een lange zwarte jas en een donkere zonnebril: Matty Healy, de frontman van The 1975, leek op het hoofdpodium van Rock Werchter wel in een film noir te lopen.

The 1975 Gezien op 29/6 op Rock Werchter

De 34-jarige Brit is niet vies van wat theater: tijdens zijn wereldtournee bouwt de band zijn podium om tot een huis met zetels, verdiepingen, en zelfs een badkamer. Voor Rock Werchter lieten ze die inboedel thuis: de achtkoppige band moest de klus op eigen kracht klaren.

Erg veel kracht leek er echter niet in te zitten. Na een nochtans pittig ‘Give yourself a try’ liet Healy een doodse stilte vallen - en dat was niet voor het laatst. Tussen de nummers door slofte de zanger verveeld over het podium, stootte hij onsamenhangende kreetjes uit, of keek hij getormenteerd van onder zijn wenkbrauwen de wei in. Zelfs het klassieke momentje voor ‘It’s not living if it’s not with you’ (Healy ging viraal op TikTok omdat hij in de intro keer op keer een controversieel statement liet afsnijden door zijn gitarist) kon er niet af.

Als de gitaren en versterkers aansloegen, schakelde Healy echter wel meteen over naar de intensiteit die ‘The ballad of me and my brain’ of ‘Sex’ vereisen. In ‘People’ trok hij zelfs zijn hemd aan flarden. Het doet de vraag rijzen: welk van die twee is pose? Of zijn ze het allebei?

The 1975 was toe aan zijn derde passage op het hoofdpodium van Rock Werchter, maar veel vorderingen op de affiche maken ze niet: een slot na zonsondergang lijkt er vooralsnog niet in te ziftten. Nochtans heeft de band een aantal kanjers van nummers op zijn actief: van de epische rocksong ‘I always wanna die (sometimes) en de dromerige synthpop van ‘Somebody else’ tot de bijtende maatschappijsatire van ‘Love it if we made it’. Healy heeft ook de stem, de band, en als hij wil: ook de présence. Maar wil hij het?

