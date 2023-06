King Princess greep ons brutaal in het kruis op Rock Werchter

‘Where are the gay people tonight?’ Enthousiast vliegen vooraan talloze handen omhoog. Met King Princess is de hogepriesteres van de ‘sapphic pop’ in Werchter gearriveerd. In haar koffer: ‘Sad lesbian songs’.

Voor de niet-ingewijden: ‘sapphic pop’ verwijst naar een golf aan vrouwelijke singer-songwriters die zingen over verlangens en gebroken harten. Ze hoeven daarvoor niet eens zelf romantische gevoelens jegens vrouwen te koesteren. Het is maar genoeg dat er mogelijk saffische liefde in gelezen kan worden. Om te regeren over het genre, zoals King Princess samen met Girl In Red doet, helpt het natuurlijk wel als je gewoon kan vragen wie er net als jou gay is in het publiek. Helpt ook: ‘I watch TV, fuck my girl, check my phone’ zingen.

Jammer genoeg zal het Werchterpubliek daar alleen de ‘fuck’ uit hebben meegekregen. Het hele concert lang worstelde Mikaela Straus, zoals King Princess voor haar vriendinnen heet, met het geluid van haar microfoon. Lag het aan de galm van de gigantische Barn of aan haar ademhaling? Feit is dat we ons iets te vaak moesten tevredenstellen met klanken en hijggeluiden in plaats van zanglijnen.

Jammer, want zo vlogen geweldige strofes als ‘I should make an Onlyfans, show ‘em I can catch some men’ uit ‘The bend’) over de hoofden van het publiek heen. Een groot deel was het tegen het einde dan ook al afgetrapt.

Of lag dat aan haar houding? Straus is niet het type singersongwriter dat uw hart komt lijmen. Liever stelt ze zich in haar glitterjeans, croptop en ovalen brilletje voor als brutale verleidster. Amerikanen zouden haar liefkozend een ‘brat’ noemen, een ettertje. ‘Niet stil zijn, daar word ik ongemakkelijk van’, beval ze het publiek tijdens een gitaarwissel. Maar gejuich en gefluit hoor je te verdienen, toch? Straus stond op het podium met de energie waarmee Anuna Dewever destijds Gert Verhulst op zijn plaats zette. Eigengereid, zouden Amerikanen zeggen. Maar hier klinkt het dan al snel dat je een ‘attitudeprobleem’ hebt.

Gelukkig had ze behalve een uitstekende band ook enkele geweldige songs meegebracht. ‘Prophet’ begon met een likje country en ontpopte tot potige americana waarop King Princess de femme fatale kon uithangen. ‘I can only think about you’, bekende ze. We hebben er het raden naar of het iets geworden is met die ‘you’, maar na die gitaarsolo zal ze het toch geweten hebben. ‘Hit the back’ greep ons in het kruis en ‘Let us die’ trok ons mee de dieperik in.

Daarna klonk de softe hit ‘1950’ als een verplichte toegift, al hielden we er een schattig meezingmomentje aan over. Dan toch liever afsluiter ‘Ohio’. ‘Is it me, or is it you’, zong Straus, terwijl haar band de chaotische nasleep van een breuk verbeeldde. Een gepast einde voor een optreden dat even wankel als wervelend was.

