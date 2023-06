Militarie Gun op Rock Werchter: genoeg opruiende songs, nu nog een geluidsman

Hardcoreband Militarie Gun heeft genoeg opruiende songs voor een vlammende set, alleen klonken die op The Slope behoorlijk verwaaid.

Militarie Gun Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Alle mondspray van frontman Ian Shelton ten spijt: de eerste twintig minuten van Militarie Gun klonken als losse flodders. Pas toen de sound wat beter afgemixt werd, kon je spreken van sloopwerken op The Slope.

Het vijftal uit Los Angeles excelleert in songs die in minder dan twee minuten impact hebben. Toch duurde het een half uur eer de vonk alsnog oversloeg op de aardige hoeveelheid fans.

In de finale was er aan crowdsurfers geen gebrek en dook Shelton zelf ook de voorste rijen in. Dat was helaas te laat om de show nog te redden: te laat geschoten is bij het steverige gitaarwerk altijd mis.

Lees ook