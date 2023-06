Froukje breekt uit haar cocon op hoofdpodium Rock Werchter

‘Nergens beter dan thuis’, moet Froukje gedacht hebben toen ze haar tournee voorbereidde. De Nederlandse sleurt overal een replica van haar studentenkamer mee.

Froukje Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Op het immense hoofdpodium van Rock Werchter stond die opgesteld in een relatief kleine doos. Dat contrast was de ideale setting voor ‘Groter dan ik’, een song over de klimaatangst die haar overviel tijdens haar jeugd. De 21-jarige Nederlandse raakt wel meer herkenbare snaren bij het jonge publiek dat aan de Main Stage toestroomde. Ze vindt ook vlot de woorden voor gestolen jeugd in de lockdowns (‘Onbezonnen’), of voor volslagen existentiële crisissen (‘Nooit meer spijt’).

Die fijnmazige teksten leunen aan bij slampoetry, waardoor Froukje live soms achter haar woorden aan moet hollen. Maar vaak is dat de moeite waard: in ‘Een man die nooit meer huilt’ wekt haar portret van een toxische man kippenvel op: ‘Ik duik op in smalle straten/ laat me ruiken aan je haar’, klinkt het daar onheilspellend.

Met zijn duistere klank getuigt die song van hoe breed Froukjes palet is: een vrolijke popsong als ‘Heb ik dat gezegd’ staat naast een smerige rocker als ‘Is dit echt’. Andere songs krijgen een remix mee: ‘Zonder gezicht’ wordt dubstep, ‘Naar het licht’ dance, en bandlid Yvette Terpstra probeerde waar ze maar kon een gitaarsolo aan de songs te naaien. Dat laatste was soms te veel van het goede, maar het toont wel hoe goed Froukje de songs van haar eerste twee ep’s inmiddels in de vingers heeft: het is stilaan reikhalzend uitkijken naar een debuutalbum.

Die remixes passeerden ook niet zomaar. Vaak waren dat de momenten waarop Froukje, na een rustig begin, uit haar replicakamer losbrak en naar voor trad. Voor een strak eindschot, met ‘Niets tussen’, ‘Zonder gezicht’ en ‘Ik wil dansen’ keerde ze zelfs niet meer terug naar die cocon. Zo gaat dat met vlinders: die slaan hun vleugels uit.

