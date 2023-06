Coppejans debuteert op zijn 29ste op Wimbledon

Kimmer Coppejans, Yanina Wickmayer en Greet Minnen hebben zich donderdag geplaatst voor de hoofdtabel Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het jaar. Voor de 29-jarige Coppejans is het zijn debuut op het Engelse tennistoernooi.

In de derde en laatste kwalificatieronde versloeg Kimmer Coppejans (ATP 187) de Japanner Taro Daniel (ATP 105) in vijf spannende sets (6-3, 4-6, 4-6, 6-4 en 6-2). De 29-jarige Coppejans slaagde er nog niet eerder in om de hoofdtabellen van Wimbledon te bereiken. Hij stond wel al op Roland Garros (2015 en 2019) en het Australian Open (2021).

Ook Minnen en Wickmayer kunnen zich plaatsen

Bij de vrouwen hebben zowel de 25-jarige Greet Minnen (WTA 121) als de 33-jarige Yanina Wickmayer (WTA 111) zich kunnen plaatsen. Minnen won in twee sets (6-2 en 6-3) van de Letse Darja Semenistaja (WTA 208). Minnen neemt voor de derde keer mee aan het prestigieuze toernooi. Vorig jaar haalde ze de tweede ronde na een zege tegen voormalig winnares Garbine Muguruza, meteen haar beste resultaat.

Wickmayer deed er drie sets (6-4, 5-7 en 6-3) over om te winnen van de Duitse Laura Siegemund (WTA 154). Voor Wickmayer is het al haar veertiende keer op Wimbledon. Haar beste resultaat was in 2011, wanneer ze het schopte tot de halve finales.

Naast Coppejans, Minnen en Wickmayer zijn er nog vier andere Belgen op de hoofdtabellen: Elise Mertens (WTA 28), Ysaline Bonaventure (WTA 90) en Maryna Zanevska (WTA 92) waren rechtstreeks geplaatst, David Goffin (ATP 123) kreeg een wildcard.