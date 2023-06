Opnieuw rellen in Parijse banlieues na dood van tiener bij politiecontrole

In Nanterre en andere voorsteden van Parijs zijn in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw hevige onlusten naar aanleiding van de dood van Nahel. De 17-jarige jongen werd dinsdag in Nanterre doodgeschoten door een agent, omdat hij weigerde te stoppen voor een controle.

Zijn dood lokte ook al in de nacht van dinsdag op woensdag zware spanningen uit in verscheidene voorsteden van Parijs. Daarbij werden 31 mensen opgepakt.

Donderdagochtend vroeg hadden betogers verschillende wagens en vuilnisbakken in brand gestoken in meerdere wijken van de stad. De politie zette hierop traangas in.

Verder maakte de politie melding van een twintigtal opgeworpen wegbarricades en een brandende vrachtwagen in La Courneuve. Daarnaast werden ook een bus en een bouwmachine op een werf in brand gestoken in Blanc-Mesnil.

De politie is met tweeduizend agenten ter been in de Parijse voorsteden, achthonderd meer dan een nacht eerder. De agenten werden met onder meer molotovcocktails, stenen en vuurwerk bestookt. De politie schoot met rubberen kogels.

In Fresnes, een Parijse voorstad nabij luchthaven Orly, vielen betogers de ingang van de lokale gevangenis aan. De politie arriveerde ter plaatse en voorkwam dat ze de gevangenis zouden betreden. Rond 2.00 uur in de ochtend had de politie in de regio 77 arrestaties verricht.

Ook in andere Franse steden was het onrustig en moest de politie optreden. Dat was onder meer het geval in Nice en Toulouse. Ook in Parijs zelf was het onrustig.

