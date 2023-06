Tiktok-sensatie Gayle zet algoritmes een hak met enthousiaste poppunkshow op Rock Werchter

Gayle brak door via Tiktok, maar kon de aandacht van haar fans moeiteloos langer dan een paar seconden vasthouden met haar podiumprésence.

Gayle Gezien op 29/6 op Rock Werchter

Haar microfoon, basgitaar en outfit waren even knaloranje als voorbeeld Hayley Williams - niet onlogisch dus dat Paramores ‘Misery business’ een plekje op de setlist kreeg.

Ook Alanis Morissette werd gecoverd, aangezien Gayle voorlopig te weinig eigen nummers heeft om een volledige set te vullen. Het ging dan ook snel voor de Texaanse sinds ‘abcdefu’ in 2021 viraal ging. Taylor Swift en P!NK vroegen haar al als voorprogramma. Ze compenseerde haar gebrek aan eigen songs gelukkig met veel overgave.

Bijgestaan door een gitarist en drummer was de 19-jarige druk in de weer met wuiven, kushandjes gooien en zelfs een foto nemen met de gsm van een fan.

Op het scherm achter haar spelden veiligheidsspelden haar naam, en zelf surft ze gretig mee op de revival die poppunk beleeft. De regenboogvlag kon ook niet ontbreken tijdens deze pride month.

Bij momenten had ze wel moeite om haar drummer te overstemmen, en we hoorden ook een backing track meelopen. We zien haar tijdens een volgende passage graag met een volledig eigen setlist om te bewijzen dat ze effectief meer is dan een Tiktok-fenomeen. Daar zijn we, alle knievallen en enthousiasme van haar fans ten spijt, nog steeds niet helemaal van overtuigd.

Lees ook