De beste (dunne!) boeken om mee door de zomer te sleuren

Als u het druk hebt op reis of nauwelijks nog plaats vindt in de koffer, dan is deze selectie van meesterwerkjes van minder dan 200 bladzijden misschien de redding.

Carlo Cassola, Het kappen van het bos

De Italiaanse neorealist Carlo Cassola (1917-1987) schreef met dit dunne boekje een verhaal over het harde bestaan van vijf houthakkers die een paar maanden geïsoleerd in een bos doorbrengen, ergens in de Toscaanse Apennijnen. Geschreven vanuit het perspectief van de kersverse weduwnaar Guglielmo, vader van twee meisjes, die zijn overleden vrouw ontzettend mist. Marijke Arijs, recensent

Jean de La Ville de Mirmont, De zondagen van Jean Dézert

Tijdens een hittegolf is het deugddoend om te lezen over een grijs Parijs waar het regent. Dit kleinood is meer dan honderd jaar oud, maar het voelt zó modern. Net voor de Eerste Wereldoorlog was de Franse hoofdstad zo hip dat je er menukaarten met calorieën kreeg, en naar oriëntaalse baden kon. Dit boek dompelt je onder in een tijd waarin vrouwen klokhoeden dragen en een coupe champagne maar 2 francs kost. Laura Massa, eindredactrice

David Garnett, Vrouw of vos

Dit debuut uit 1922 van de Britse schrijver David Garnett (1892-1981) werd een paar jaar geleden herontdekt. Wanneer een pasgetrouwd stel een wandeling maakt, verandert de echtgenote plotsklaps in een vos. Hoe uit je je liefde voor iemand die eenden najaagt en tunnels graaft? Een kort verhaal à la Roald Dahl waar nog geen sensitivity reading aan te pas kwam. Jonas Roelens, recensent

Victor Jestin, Hitte

Een adolescent worstelt met de zomerpret, de eerste liefde en de dood van een vriend op een camping in de Zuid-Franse Landes. Ondertussen slaat de klimaatopwarming toe met veertig graden in de schaduw. Een knap, strak gecomponeerd debuut met echo’s van de nouvelle vague, Camus en Sagan. Jestin won er de Prix de la Vocation en de Prix Femina des lycéens mee, het boek wordt momenteel verfilmd. Alexandra De Vos, recensent

Jaap Robben, Zwijgmannen

Iedereen met twee linkerhanden of – egosparender – tijdgebrek weet hoe onmisbaar stielmannen zijn. Zo ook de Nederlandse schrijver Jaap Robben (tijdgebrek): hij roept de hulp in van een ploeg Polen om zijn huis af te werken. Naarmate ze zijn wereld vormgeven met nieuwe raamkozijnen en gipsplaten, interesseert hij zich almaar meer in die van hen. Wie zijn de mannen die zich elke ochtend zwijgend en dienstbaar aanbieden? Robben gaat ver om de ‘zwijgmannen’ te leren kennen. In korte stukken beantwoordt hij de vraag die velen onder ons zich wel eens stellen bij het zien van een stille stielman: hoe ziet jouw wereld eruit? Wel, zo: aandoenlijk, grappig, schrijnend, vertederend, hard en revelerend onbegrijpelijk.

(Tot slot. Gun het jezelf of een ander: Caroline Pauwels’ Ode aan de verwondering is dankzij een negende druk opnieuw beschikbaar. Met tekeningen van Gerda Dendooven en gedichten van Bart Moeyaert.) Sarah Vankersschaever, chef dSL

J.M.A. Biesheuvel, Oude geschiedenis van Pa die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch

De titel is haast langer dan het boekje zelf, dat met zijn 64 pagina’s in ieders handbagage past. Deze bundel korte verhalen is mijn favoriete compagnon de route. Biesheuvel schrijft korte zinnen zonder poespas, en toch zijn de verhalen soms even verpletterend als wonderlijk. Vooral de laatste bladzijde is onvergetelijk. Daphne De Roo, eindredactrice

Kathryn Scanlan, Kick the latch

Het nog niet vertaalde Kick the latch zou je kunnen vergelijken met Trein-dromen van Denis Johnson of Een heel leven van Robert Seethaler, maar is zo mogelijk nog straffer. Gebaseerd op een reeks telefoongesprekken met stalhulp Sonia biedt het een intieme inkijk in de wereld van de paardenraces in de VS. Beenhard, helder én met een laconieke eigen stem. Proza, licht als een kleine, taaie jockey. Steven Van Ammel, columnist dSL

Tim Krabbé, De renner

Soms vraag je je af wat een wielrenner denkt als hij drie weken lang dwars door Frankrijk rijdt. ‘Opgepast, een putje in de weg’, of ‘kijk, een mooi kasteel’ zijn gedachten die er ongetwijfeld bij zitten. Maar echt in het hoofd van een wielrenner kijken, zit er niet in. Tim Krabbé reed als amateur in de jaren 70 een duizendtal koersen. Hij brak als renner nooit potten, maar dat doet hij als schrijver wel. In De renner brengt hij ons zo dicht mogelijk bij wat er omgaat in de hoofden van het peloton van de Ronde van de Mont Aigoual, een klimkoers in de Cevennen. Een perfect boekje voor de rustdagen of saaie sprintersetappes in de Tour. Alexander Lippeveld, presentator dS Vandaag

Tim Krabbé, Het gouden ei

U kunt hierboven lezen dat u De renner van Tim Krabbé in uw koffer moet stoppen, maar daar doen we niet aan mee. Spring gewoon zelf op de fiets, daar hebt u namelijk de tijd voor als u van dezelfde schrijver dit slechts 98 pagina’s tellende Het gouden ei leest. In zijn spannende en tegelijk fraai opgeschreven boek vertelt Krabbé het verhaal van een vrouw die verdwijnt terwijl ze in de shop van een tankstation drank gaat kopen. Haar vriend blijft radeloos achter. Het verhaal wordt verteld vanuit wisselende oogpunten en met tijdsprongen. Meer dan eens wordt de lezer op het verkeerde been gezet, maar uiteindelijk kan je de puzzelstukjes toch nog iets sneller leggen dan het hoofdpersonage. En tegen het moment dat die zélf alles op een rijtje heeft, heb je allang besloten om nooit mee te gaan met vreemden, tegen Fransen te zeggen dat je geen Frans begrijpt als ze je aanspreken, en om nooit te stoppen in een Frans tankstation. Want de perfecte misdaad bestaat. In tweevoud zelfs. Filip Van Ongevalle, chef publishing

Lewis Trondheim, Ik blijf hier

Die orthopedische sandalen te klein gekocht? Er blijken toch kinderen toegelaten in het resort? Een reuzenrad belemmert het zeezicht? Soms valt de vakantie tegen nog voor ze goed en wel begonnen is. Laat deze graphic novel dan een pijnstiller zijn, een dagelijkse reminder dat het altijd erger kan. Fabienne arriveert samen met Roland aan de kust voor een week die manlief tot in detail voorgeprogrammeerd heeft, alles netjes opgeschreven in een schrift, met data en uren bij. Het bezoek aan de artisanale markt, een toertje op dat zeezicht belemmerende reuzenrad, om te eindigen met een diner in een panoramisch restaurant waar nog iets bijzonders staat te gebeuren. De toekomst ligt vast. Maar dan slaat het heden toe, halsoverkop, en is Roland er niet meer bij met zijn hoofd – en dat mag je letterlijk nemen. Wat doet Fabienne? Meteen vertrekken zonder echt aangekomen te zijn? Of zijn draaiboekje gehoorzamen en toch blijven? Johan Faes, recensent

Stephen King,The body

Geen griezelclowns of andere horror in deze novelle van King, maar vier twaalfjarige jongetjes die in de laatste, bloedhete zomerdagen van hun lagere schooljaren eropuit trekken om een vermiste jongen te zoeken. Wondermooi verslag van jeugdige onschuld en hoe die te verliezen. Voor de fans: het werkje is verfilmd in 1986 als Stand by me, met de betreurde River Phoenix in de hoofdrol. De film, te streamen op Netflix, is een onderschatte parel van de eighties-cultuur, waar onder andere Stranger things flink veel mosterd haalde. Maar lees vooral de oertekst, over jong zijn zonder Tiktok in een nog niet totaal onttoverde wereld. Jan-Frederik Abbeloos, chef Wetstraat

Claire Keegan, Pleegkind

Een meisje verblijft voor de duur van de zomer aan de zuidoostkust van Ierland bij het kinderloze echtpaar Edna en John Kinsella, familie van haar alweer zwangere moeder. Er ontvouwt zich langzaamaan een beter leven voor haar dan de armoede die ze tot dan toe heeft gekend, in een huis dat schoon is en geurt naar rabarbertaart. Het is een eenvoudig, stil boerenleven, geritmeerd door herhaling en gewoonte. ‘Alles is helemaal nieuw hier, en ik heb nieuwe woorden nodig’, denkt ze. Nieuw is dat ze gezien wordt. Dat een volwassen hand haar kinderhand al eens vastneemt.

Claire Keegan laat ons in spaarzaam, strak proza een kleine wereld door de ogen van het meisje zien, meer zinnelijk en zintuigelijk beleefd dan geestelijk. Ze begrijpt veel niet, al voelt ze wel aan dat het leven van de Kinsella’s doordrongen is van stil verdriet. Op de laatste bladzijden mikt Keegan regelrecht op het hart: krak zegt het bij de laatste zin. (Wie zijn hart overigens twee keer wil laten breken, kan terecht in de bioscoop, waar The quiet girl wordt vertoond, de verfilming van Pleegkind.) Vicky Vanhoutte, eindredactrice dSW