Bij Dreamland verdwijnt 70-tal banen minder dan verwacht

Bij Dreamland en Dreambaby zouden finaal 73 banen minder verloren gaan dan eerder aangekondigd. Dat bevestigt Colruyt donderdag nadat de vakbonden ALCVB en BBTK het voorakkoord met de directie gemeld hadden.

Op 19 april kondigde Colruyt aan dat het 192 van de zowat 1.100 jobs wilde schrappen bij speelgoedwinkelketen Dreamland en babyspullenketen Dreambaby. Eén van de 48 winkels van Dreamland en vijf van de 32 vestigingen van Dreambaby doen de deuren dicht. De herstructurering gaat hand in hand met de verkoop van 75 procent van Dreamland aan speelgoedwinkelketen ToyChamp.

Medio juni had Colruyt zelf al in een toelichting bij de jaarresultaten van de retailgroep aangegeven dat het banenverlies lager zou uitkomen. Colruyt sprak van nog 151 getroffen medewerkers en de vakbonden hoopten dat cijfer nog naar beneden te halen.

‘Het klopt dat een princiepsakkoord is bereikt. Het is goed verlopen en de vakbonden staan erachter’, zegt de woordvoerster van Colruyt. ‘Nu doen we de interne communicatie naar de betrokken medewerkers.’

In het ontwerp van akkoord is nog sprake van 119 banen die verloren gaan bij de twee Colruyt-dochters. Eerder hadden de bonden gesproken van 117 banen. Volgens Colruyt verdwijnen bij Dreamland 91 banen: 33 jobs in de winkels en de 58 in de centrale diensten. Bij Dreambaby gaat het om 28 jobs, waarvan zestien in de winkels en twaalf in de centrale diensten.

Bij een aantal getroffen medewerkers wordt vandaag meteen ook nog een nieuwe functie aangeboden, voegt Colruyt toe. ‘En er wordt met alle betrokken mensen sowieso nog bekeken of ze aan de slag kunnen blijven in de groep.’ De betrokken mensen worden persoonlijk opgevolgd, benadrukt Colruyt nog.

Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB en Karen Van de Voorde van de socialistische BBTK spreken van een ‘constructief overleg’ met de directie. ‘Het blijft een jammere situatie’, klinkt het bij Wellens. ‘Maar het overleg is goed verlopen. We hebben het aantal getroffen banen significant naar beneden kunnen halen.’

‘Het aantal is gereduceerd omdat mensen een andere job hebben gevonden’, voegt Van de Voorde aan. Ze zijn vrijwillig vertrokken of hebben een andere job binnen de Colruyt-groep.’

Er is, boven op de wettelijke opzeggingsvergoeding, sprake van extra vergoedingen. Zo zijn er vergoeding voor wie gedwongen ontslagen wordt, overgeplaatst wordt of vrijwillig vertrekt.

De directie gaat donderdagnamiddag het personeel in de winkels informeren, klinkt het bij de twee vakbonden. Indien het personeel instemt met het ontwerp, zullen de bonden volgende week de cao tekenen.