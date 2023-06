Optocht voor Nahel eindigt in onlusten, agent die schot loste aangeklaagd voor vrijwillige doodslag

De witte mars in Nanterre, ter nagedachtenis van de door een agent gedode Nahel, verliep sereen, maar eindigde in onlusten. De politieagent die het fatale schot loste, is donderdag aangeklaagd wegens vrijwillige doodslag en in voorlopige hechtenis genomen.

De 17-jarige Nahel werd dinsdagochtend tijdens een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. De agent is donderdag aangeklaagd wegens vrijwillige doodslag en in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. ‘De politieagent die vandaag naar de rechtbank werd verwezen in verband met het openen van een gerechtelijk onderzoek naar vrijwillige doodslag, werd van dit misdrijf beschuldigd en in voorlopige hechtenis genomen’, aldus een persbericht van het parket.

De moeder van Nahel riep op tot een witte mars, die omstreeks 14 uur van start ging. Manifestanten verzamelden aan de cité Pablo Picasso in Nanterre. Op pancartes stonden anti-politieleuzen te lezen zoals ‘La police tue’. Volgens het Franse persagentschap AFP waren er zo’n 6.200 deelnemers.

De optocht begon rustig, maar aan het eindpunt van de mars ging het toch mis. Volgens Le Figaro verhinderde de nationale politie, samen met de organisatoren van de witte mars, onruststokers om het gerechtsgebouw binnen te vallen. Dat gebouw ligt vlak naast de prefectuur, het eindpunt van de betoging. Jongeren met bivakmutsen of mondmaskers schoten vuurwerk naar agenten en gooiden met projectielen, weet Le Parisien. De nationale politie reageerde met traangas. Er werden ook auto’s in brand gestoken.

De deelnemers waren emotioneel. Enkele deelnemers lieten aan de Franse krant Le Figaro weten Nahel persoonlijk te hebben gekend. ‘Het was mijn kameraad, vorige week zei ik nog dat we elkaar binnenkort terugzien, maar de flikken hebben hem omgelegd als een konijn.’

De moeder van Nahel stond op een bestelwagen, omringd door demonstranten. Ze droeg een T-shirt met daarop ‘Justice pour Nadel’, gerechtigheid voor Nadel, een leuze die ook op veel spandoeken terugkwam. De deelnemers werd gevraagd het waardig te houden, uit respect voor de moeder van Nahel. Maar die rust sloeg dus om naar een gespannen sfeer.

Rust bewaren?

Terwijl de witte mars langs de appartementsblokken in Nanterre marcheerde, maakten 40.000 politieagenten zich klaar om te proberen vannacht de rust te bewaren in buitenwijken van Franse steden. Vijfduizend gaan naar Parijs. De voorbije nacht waren ze met tweeduizend. Maar die konden niet voorkomen dat er voor de tweede nacht op rij rellen uitbraken tussen jongelingen en ordediensten. Agenten werden met molotovcocktails, stenen en vuurwerk bestookt. De politie schoot met rubberkogels en traangas. Publieke gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen werden geviseerd. De brandende auto’s en gebouwen beperkten zich niet tot de wijken rond Parijs. Ook rond tal van andere Franse steden werd donderdagochtend de schade opgemeten.

Foto: reuters

President Emmanuel Macron riep een spoedvergadering bijeen, en zijn ministers verplaatsten zich vandaag heel de dag naar de plekken waar het de voorbije nacht brandde, in de hoop het vuur van de rellen zo snel mogelijk te kunnen blussen. ‘Ik roep op tot verzoening’, probeerde premier Elisabeth Borne, ‘Laat het gerecht zijn werk doen.’ Dat moet snel gaan, want alle ingrediënten zijn aanwezig om de snelkookpan te doen ontploffen. Rechtse partijen roepen intussen op om de noodtoestand uit te roepen in het land, maar dat sluit de regering (voorlopig) uit.

Met extra agenten en verzoenende woorden wil Parijs een scenario zoals in 2005 nog ontwijken. Na drie weken van rellen in de banlieues was de schade toen aanzienlijk: meer dan 10.000 voertuigen in brand gestoken, 250 openbare gebouwen beschadigd, meer dan 6.000 mensen gearresteerd en wijken rond Parijs die jaren later op de Amerikaanse zender Fox News nog steeds bestempeld werden als ‘no-go zones’.

Of de voorzichtige aanpak van Macron en zijn ministers er nog tot kunnen leiden dat het protest van de banlieues niet helemaal ontploft, is nog maar de vraag. In de wijken waar nu rellen uitbreken, broeit al jaren ontevredenheid. De meeste inwoners zijn er Fransen van buitenlandse afkomst, geboren in een Frankrijk dat hen naar hun gevoel als tweederangsburgers behandelt. Ze wantrouwen de politie en de politie wantrouwt hen. Dat het er nog eens tot ontploffing zou komen, stond in de sterren geschreven.

