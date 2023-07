Kent u Erik Dewulf nog? Hij maakte deel uit van de Monday Money Making Club, een van de twee beleggingsclubs met lezers van De Standaard, die we in 2019 een jaar lang volgden in de krant. Dewulf beschouwt zichzelf als een ‘intuïtieve belegger’.

1 LVMH

849,20 euro

Er is al veel geschreven over LVMH maar toch. Dit is een ‘alternatief defensief aandeel’ dat blinkt zoals geen ander. China, Taiwan en Indië moeten zich geen zorgen maken: LVMH is ...