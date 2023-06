Schoonmaakploeg helpt 25 jaar wetenschappelijk onderzoek om zeep door vriezer uit te zetten

Een Amerikaanse schoonmaakfirma wordt voor de rechter gesleept door een laboratorium. Hun poetspersoneel schakelde een diepvriezer uit, gevuld met decennia aan waardevolle onderzoeksresultaten.

Een irritant alarm. Meer was niet nodig om de werknemer tot uitschakelen te drijven. Na wat gemorrel aan de elektriciteitskabels klom de temperatuur in een diepvriezer bomvol waardevolle wetenschappelijke stalen van -44 graden naar -32. Balans: 1 miljoen euro schade.

Genoeg om een rechtszaak te beginnen, oordeelt het Rensselaer Polytechnic Institute-laboratorium uit Troy in de Amerikaanse staat New York. Zij slepen de werkgever van de man voor de rechter, schrijft de krant Times Union. Er was inderdaad een technisch mankement aan het apparaat, geeft chemicus en professor K.V. Lakshmi toe. Daardoor ging continu een alarm af. Maar in september 2020 raasde een coronagolf door het land en was het moeilijk om herstellers over de vloer te krijgen.

Het labo maakt zich sterk dat ze een grote waarschuwing op de vriezer hingen. ‘Het toestel biept omdat het hersteld moet worden. Gelieve niet te verplaatsen of uit te schakelen.’ Op hetzelfde bordje stonden instructies om het alarm te stoppen. Het stelt ook expliciet dat de ruimte niet gepoetst moet worden.

In het vriestoestel werden werktuigen en resultaten bijgehouden over onderzoek naar fotosynthese. ‘Het ging om waardevol onderzoek, met potentieel om de productie van zonnepanelen te verbeteren’, legt het labo uit. ‘Het merendeel van de stalen werd aangetast, vernietigd en onherstelbaar beschadigd’, klinkt de beschuldiging. ‘Daardoor werd 25 jaar aan onderzoek weggevaagd.’

Uit een verhoor blijkt dat de poetser nog steeds niet beseft dat hij iets heeft mispeuterd. ‘Hij dacht echt dat hij aan het helpen was.’

