Biggencastratie en ‘berengeur’ splijten de Vlaamse regering

Castratie

Volgens het magazine Landbouwleven blijft een federale beslissing over biggencastratie voor beroering zorgen binnen de Vlaamse regering. Zo mogen de landbouwers nog altijd biggen castreren, maar worden ze wel verplicht om die eerst te verdoven. Biggencastratie is blijkbaar soms nog nodig om een onaangename ‘berengeur’ te vermijden bij het verhitten of eten van varkensvlees.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kant zich tegen het voorstel en wil net een totaalverbod op castratie. Landbouwminister Jo Brouns (CD&V) is dan weer tevreden met de federale beslissing. ‘Het volledig onnodig maken van castratie blijft een na te streven doel’, zei hij daarover al in het parlement. ‘Maar zolang dat nog niet lukt, is castreren mits verdoving toch een stap in de goede richting.’

Sale Flamand

Jong N-VA pakt dezer dagen gretig uit met zelfgedrukte T-shirts met het opschrift ‘Sale Flamand’. Het is een verwijzing naar de aanvaring van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez met enkele fietsers in Knokke. Ook Bouchez’ vriendin was betrokken in de hoogoplopende discussie en toen ze van het groepje wegliep, riep ze ‘vuile Vlamingen’. ‘Sales Flamands’, dus. Volgens Bouchez hadden de fietsers wel eerst ‘vuile Walen’ geroepen.

Maar de N-VA-jongeren lieten het daar dus niet bij. Volgens hen heerst er onder de Walen ‘nog steeds een misplaatste minachting’ tegenover Vlaanderen. ‘Gelukkig kunnen wij Vlamingen tegen een stootje en dragen we haar belediging trots als geuzennaam’, klinkt het.

Castratie (2)

Ook N-VA-parlementslid Sofie Joosen duwde nog eens door op een totaalverbod op biggencastratie en benadrukte de voordelen voor de varkenshouders. ‘Uit Zweeds onderzoek blijkt dat intacte beren 10 tot 15 procent minder voedsel nodig hebben om dezelfde hoeveelheid vlees te produceren dan gecastreerde beren.’

Maar Brouns wil maar weten van een verbod als dat er ook op Europees niveau komt. ‘Afnemers zijn nog altijd op hun hoede voor niet-gecastreerde biggen, onder meer door het ontbreken van een praktisch toepasbare methode voor berengeurdetectie. Dat er in heel wat landen waar dierenwelzijn hoog op de agenda staat, nog steeds biggen worden gecastreerd, toont aan dat de praktische bezwaren ernstig genomen moeten worden. Ik denk daarbij aan Zweden, Noorwegen en Zwitserland.’

Sale Flamand (2)

Voor de promotie van de nieuwe kledinglijn trok Jong N-VA naar MR-voorzitter Bouchez himself. Die poseerde uiteindelijk nog breed glimlachend met het T-shirt voor het federale parlement. ‘Jong N-VA gaf me zonet dit T-shirt, want ze weten dat ik van Vlaanderen hou, van alle Vlamingen en alle Belgen’, klonk het nadien op Twitter. ‘Leve Vlaanderen! Leve België!’

Na de aanvaring in Knokke had zijn vriendin trouwens ook al meteen gereageerd met een charmeoffensief. ‘Wat ik zei, komt helemaal niet overeen met wat ik denk: ik hou veel van Vlamingen en Vlaanderen.’

