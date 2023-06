60.000 kilometer varen, maar winst gaat naar boot die race niet uitdeed

De jury van de Ocean Race heeft 11th Hour Racing Team als winnaar aangeduid van de zwaarste zeilreis rond de wereld. Door een botsing kon de zeilboot de laatste etappe niet uitvaren, maar een jury compenseerde dat verlies aan punten.

De Ocean Race is een van de bekendste en zwaarste zeiltochten ter wereld, goed voor 60.000 kilometer op zes maanden tijd.

11th Hour Racing Team lag in polepositie om te winnen, maar in de zevende en laatste leg (etappe) ging het mis. De boot van het Amerikaanse team werd voor de kust van startpunt Scheveningen aangevaren door Guyot Team Europe, met een Frans-Duitse bemanning aan boord. Niemand raakte gewond, maar beide boten liepen flink wat schade op, met onder meer een gat in de romp.

Het moment van de aanvaring tussen 11th Hour Racing (links) en Guyot Team Europe (rechts). Foto: ap

De boten moesten terugkeren naar de haven van Scheveningen, waardoor ze de leg naar het Italiaanse Genua niet uit konden varen en nul punten kregen. Voor 11th Hour Racing Team was dat een bittere pil, want het team lag in koppositie voor de eindwinst. Door het puntenverlies kwam Team Holcim-PRB aan de leiding met één punt voorsprong.

Maar 11th Hour Racing Team ging verhaal halen bij de internationale jury van de zeilwedstrijd – een gebruikelijke procedure bij onenigheid. Het Amerikaanse team kon immers niks aan de botsing doen, iets wat de kapitein van Guyot Team Europe ook meteen toegaf. 11th Hour Racing team kreeg voor de laatste leg ook vier punten – een gemiddelde van de punten verdiend tijdens de voorgaande legs.

‘Geen moeilijke beslissing’

De jury ging overstag. ‘Als je de regels toepast, is de beslissing niet heel moeilijk’, zei jurylid Pauline den Burger daarover aan NOS. 11th Hour Racing Team kwam terug aan de leiding met 37 punten, drie meer dan Holcim PRB en steekt zo de eindwinst op zak. ‘Ik ben absoluut extatisch’, zegt skipper Charlie Enright aan de organisatie. ‘Deze reis haalt alles uit je, zowel op emotioneel, fysiek als mentaal vlak, met hoogtes en laagtes. Maar die waren het allemaal waard.’

Het is meteen het einde van een bewogen editie van de Ocean Race. Bewogen omdat drie orka’s donderdag de boot van het Nederlandse zeilteam Jajo aanvielen. Maar ook omdat er door sponsorperikelen dit jaar maar vijf teams deelnamen. Op z’n hoogtepunt in de jaren 80 telde de race nog meer dan 20 deelnemers.

De winnaars van 11th Hour Racing. Foto: EPA-EFE

Lees ook