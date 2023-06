Finishen na een afdaling? Ook in de Tour blijft het behouden

Ritten met aankomst na een afdaling, het peloton is er niet dol op. Zeker niet na de dodelijke crash van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland. Toch wordt er aan de finish van Tourrit 14 en 17 niet geraakt.

De Australische ex-renner Adam Hansen, baas van de rennersvakbond CPA, is woensdag naar Tourorganisator Amaury Sports Organisation getrokken om ervoor te pleiten het einde van ritten 14 en 17 aan te passen. De streep van beide etappes ligt vlak na een afdaling.

De dood van Gino Mäder (26), die midden juni overleed nadat hij zwaar ten val was gekomen in de afzink van de Albulapas, leidt tot ongerustheid in het peloton. Onder anderen wereldkampioen Remco Evenepoel pleitte er in de Ronde van Zwitserland voor om de aankomst van etappes niet langer vlak na een afdaling te leggen. ‘We hadden net zo goed gewoon op de top kunnen finishen’, verklaarde hij toen.

Nieuw asfalt

Maar ASO kon Hansen ervan overtuigen dat er voldoende maatregelen zullen worden genomen om de veiligheid van de renners in de komende Ronde van Frankrijk, die zaterdag op gang getrapt wordt in het Spaanse Bilbao, te garanderen. ‘We hadden een goed gesprek’, liet Hansen weten. ‘ASO zal extra maatregelen nemen voor de afdalingen.’

‘De renners waren voornamelijk bezorgd over het slechte asfalt in de afdalingen na de Col de Joux Plane (rit 14) en de Col de la Loze (dat in rit 17 het dak van de Ronde vormt). ASO heeft ons met foto’s aangetoond dat er nieuw asfalt gelegd is. Dat is al een geruststelling. Aan de afgronden gaat de organisatie vangrails plaatsen met de nodige kussens die renners kunnen opvangen. Daarnaast werkt ze met signalisatieborden, die het peloton ruim voor de gevaarlijke bochten ook met geluid zullen alarmeren.’

Geluidswaarschuwing

Die signalisatieborden zijn afkomstig van Safe Cycling, dat ook onder meer in de voorjaarsklassiekers van Flanders Classics, de Giro en de Ronde van België aanwezig was. De Noorse start-up, waarin ook het Belgische sportbedrijf Golazo investeert, ontwikkelt dynamische borden die renners visueel en auditief waarschuwen voor gevaren op de weg (drempels, verkeersremmers, versmallingen, gevaarlijke bochten ...). Het unieke en innovatieve van de Safe Cycling-signalisatie is de sirene op de borden, waardoor renners ook via geluid diets wordt gemaakt dat er een risico aankomt.

Volgens Adam Hansen heeft ASO het ‘goed aangepakt’. Dat betekent dus dat het parcours niet zal wijzigen. Rit 14 eindigt nog steeds in Morzine, na iets meer dan 10 kilometer afdalen vanaf de top van de Col de Joux Plane. Hetzelfde geldt voor rit 17 naar Courchevel, waar het peloton na het bereiken van de top van de Col de la Loze nog iets meer dan vijf kilometer naar beneden zal rijden richting finish.

Lees ook