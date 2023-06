Kijk in mijn brein, en ik zeg u of een song een hit wordt

Een kooigevecht tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg komt er allicht niet. Maar nu Meta aan een kloon van Twitter werkt, kunnen de twee techreuzen elkaar wel in de haren vliegen. Heeft de concurrent voor Twitter ook kans op slagen?





Verder hebben we het over hoe onze hersenen ons kunnen vertellen of een song een hit zal worden of niet, over AI dat nu al de jobs van animatoren in Hollywood bedreigt, en over gendervooroordelen bij antropologen.

