Een uitverkochte editie van Rock Werchter ontvangt dit jaar bijna 90.000 bezoekers per dag. Op de weide troffen ze flink hertimmerd meubilair aan. De opvallendste renovatie vond plaats bij The Slope.

The Slope: dat podium werd in 2018 geïntroduceerd als een plek voor kleinere acts, maar de jongste jaren werden er vaak interessante indiebands geparkeerd. Zij krijgen nu een klein openluchttheater en een overkapt podium: pittige rockbands als Sons of The Murder Capital kunnen er maar wel bij varen.

Het overkapte podium van The Slope. Foto: Koen Bauters

Er is bij The Slope ook een klein openluchttheater voorzien. Foto: Koen Bauters

Eten, bier en ambiance. Ook tussen de acts door gaat het feest verder. Foto: Koen Bauters

De weide is klaar om vanaf vandaag elke dag 90.000 bezoekers te ontvangen. Foto: Koen Bauters

Rock on! Foto: Koen Bauters