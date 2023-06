Optooien voor het offer

Het islamitische offerfeest Eid al-Adha is sinds woensdag volop bezig en zoals elk jaar slachten de moslims een offerdier. Het is het sleutelritueel van het driedaagse feest. Maar vooraleer het dier geofferd wordt, wordt het opgetooid.

Over heel de wereld herdenken moslims hoe de profeet Ibrahim zijn zoon Ismaël wilde offeren ter ere van God. Toen Ibrahim het mes hief, greep God in en stond Ibrahim toe om een ram te offeren in plaats van zijn zoon. En dus slachten moslims elk jaar een offerdier.

In veel gevallen moet zo’n offerdier worden aangekocht op een veemarkt. Kamelen, runderen, schapen: ze lenen zich allemaal voor de rol. Om de dieren te doen opvallen, beschilderen hun eigenaars ze. Of ze tooien ze op met kralen en kransen.

Gewassen en gedecoreerd. Dit rund is er klaar voor. Foto: Muhammed Semih Ugurlu/getty

Deze handelaar versiert zijn kameel met henna om kopers aan te trekken. Foto: Aamir Qureshi/afp

Door droogte en stijgende voedselprijzen kunnen steeds minder mensen zich een schaap veroorloven. Zo’n dier eet om en bij de drie kilo aan voer per dag. In Marokko komt dat neer op 1,50 euro per schaap en dat is veel geld voor de lokale boeren. Die meerkost rekenen ze dus door aan de consument.

Deze gele kandidaat is klaar voor de verkoop. Foto: Idrees Mohammed/epa-efe

Ook dieren moeten eten. Een schaap verorbert zo’n drie kilo per dag aan voedsel. Foto: Idrees Muhammed/epa-efe

Ook eenhoorns zijn paraat op het offerfeest. Foto: Mahmoud Illean/ap

Hassan Ali verzorgt de haartooi van zijn dromedaris. Foto: Sabir Mazhar/getty

Deze dromedaris is verkocht. Foto: Arif Ali/afp

Een dier wordt met henna beschilderd. Foto: Aamir Qureshi/afp

De rituele slachting vereist dat je met een vlijmscherp mes de twee halsslagaders, de luchtpijp en de slokdarm van het offerdier doorsnijdt. Nadat het dier is leeggebloed, volgt de verdeling van het vlees. Dat gaat in drie delen: een stuk voor de familie, een portie voor de vrienden en een gedeelte voor de armen.