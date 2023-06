Topvoetballer N’Golo Kanté neemt Belgische amateurclub Virton over

Excelsior Virton heeft een nieuwe eigenaar en niet de minste. N’Golo Kanté - gewezen wereldkampioen met Frankrijk en de voorbije jaren actief voor Chelsea - investeert in de Belgische amateurclub, zo maakte die donderdag bekend.

Het is opvallend hoeveel Belgische clubs te koop staan. Dat gold ook voor Excelsior Virton, dat net degradeerde naar eerste amateur. De Waalse club heeft nog maar een tiental spelers ter beschikking en eigenaar Flavio Becca wilde Virton eventueel van de hand doen.

De onderhandelingen met een overnemer verliepen in het grootste geheim, maar in de wandelgangen klonk steeds vaker dat het N’Golo Kanté (32) is die Virton de hand wilde reiken. Wat nu dus ook het geval blijkt te zijn. De 53-voudige Franse international ruilde deze zomer Chelsea voor het Saoedische Al Ittihad waar hij 100 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Enkele maanden geleden bezocht Kanté al de faciliteiten van Virton bezocht.

Opleidingsclub?

De vraag blijft echter waarom hij zich met zakenpartners zou inkopen bij een club die op amateurniveau in België gaat spelen. Wil hij op termijn een project opstarten om (Afrikaanse) talenten op te leiden met de hulp van een Belgische club? Het is op dit moment allemaal nog flou.

‘Flavio laat een club na in goede financiële gezondheid, verlost van alle schulden’, klinkt het bij Virton. ‘De komende dagen wordt een nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd. Gedreven door zijn passie voor voetbal wil N’Golo Kanté de structuur van de club voortzetten met het oog op het consolideren van de fundamenten, het stabiliseren van de staf en het opnieuw verbinden met de traditie. De club streeft naar lokale verankering om een ??drijvende kracht te worden in het voetbal in Gaume en in de provincie Luxemburg. Net als N’Golo Kanté zullen werk, vrijgevigheid en nederigheid de ambities van RE Virton voor de komende jaren dragen.’