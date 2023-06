Voormalige professor KU Leuven krijgt in beroep lichtere straf voor verkrachting studente

Filip D., voormalig hoogleraar aan de KU Leuven, is in beroep lichter bestraft voor de verkrachting van een studente. Hij kreeg van het Antwerpse hof van beroep een straf van vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.

In oktober van vorig jaar werd D. in eerste aanleg veroordeeld tot 54 maanden cel en een schadevergoeding van ruim 27.000 euro. De rechter omschreef hem als een seksueel roofdier.

De voormalige hoogleraar aan de faculteit Psychologie en Pedago­gische Wetenschappen ging daartegen in beroep en kreeg een iets lichtere straf: 48 maanden cel, waarvan de helft met uitstel. Eerder werd D., die de feiten altijd ontkend heeft, al ontslagen door de KU Leuven.

De feiten dateren van de zomer van 2016. Tijdens een tweedaags congres in Barcelona verkrachtte hoogleraar Filip D. (64) uit Bilzen zijn studente. Het slachtoffer liep een trauma op, probeerde in de jaren nadien zelfs tweemaal uit het leven te stappen en moest finaal door haar ouders aangespoord worden om naar de politie én de KU Leuven te stappen.

Pas twee jaar later, in september 2018, werd de professor de toegang tot de gebouwen van de KU Leuven ontzegd. Contact met studenten werd hem verboden. De KU Leuven startte een interne tuchtprocedure op. Die tuchtprocedure werd opgeschort zolang het strafonderzoek tegen de professor liep, maar hervat in het najaar van 2022 na afronding van het strafrechtelijk onderzoek en de behandeling voor de correctionele rechtbank.

