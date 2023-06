Virgin Galactic maakt zijn eerste commerciële ruimtevlucht

Drie Italianen zoeken met Virgin Galactic de grens van de ruimte op, met een raket die vanaf een vliegtuig wordt gelanceerd. Virgin Galactic stapt zo mee in de ruimterace onder commerciële spelers.

Als alles goed gaat, hebben Elon Musk en Jeff Bezos om 16 uur Belgische tijd een nieuwe concurrent voor hun activiteiten in de commerciële ruimtevaart. Richard Branson, die Virgin Galactic in 2004 oprichtte, brengt dan een toestel tot op de grens van de ruimte. Het gaat om een ‘suborbitale vlucht’. Daarbij komen de inzittenden niet in een baan om de aarde, maar ze zijn wel enkele minuten gewichtloos.

De bemanning bestaat uit drie Italianen: Walter Villadei, Angelo Landolfi en Pantaleone Carlucci. Een ‘wetenschappelijk team’, zo omschrijft persagentschap Reuters hen. Ze zullen er vooral data verzamelen. Voor Villadei is de vlucht ook een trainingsvlucht, want hij gaat binnenkort naar het internationaal ruimtestation ISS.

Walter Villadei, Pantaleone Carlucci en Angelo Landolfi mogen tot aan de rand van de ruimte vliegen. Foto: REUTERS

De lancering belooft spectaculair te worden. De raket hangt aan een vliegtuig, dat eerst tot een hoogte van zo’n 15 kilometer stijgt. Dan wordt de raket ontkoppeld en gaat de raket zo goed als verticaal richting ruimte. Op het hoogste punt zullen de Italianen zich 89 kilometer boven het aardoppervlak bevinden. De hele missie zal zo’n 90 minuten duren. Bij de terugvlucht landt de raket op een gewone landingsbaan.

