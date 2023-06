Inflatie gezakt naar 4 procent

De Belgische inflatie blijft verder zakken. Volgens de Europese berekening is het cijfer zelfs onder de 2 procent gezakt.

In juni was het dagelijks leven nog 4,15 procent duurder dan een jaar geleden. De inflatie blijft snel dalen: in mei ging het nog om 5,20 procent. Opmerkelijk: volgens de Europese inflatiedefinitie is het cijfer volgens een eerste raming zelfs gezakt tot 1,6 procent. Dat is onder de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank. De Europese berekeningswijze wijkt onder meer af doordat de prijs van sommige producten, zoals huisbrandolie, op een andere manier berekend wordt. De Europese berekening gaat uit van de prijs op dit moment, het Belgische cijfer van een gemiddelde over 12 maanden.

Toch is het te vroeg om victorie te kraaien. De lage cijfers hebben vooral te maken met de snel dalende energieprijzen. Tegelijk blijft de voedingsinflatie hardnekkig hoog. In juni klokte dat cijfer af op 14,41 procent. Zelfs op maandbasis gingen sommige voedingsproducten in juni nog fors in prijs omhoog. Dat gold bijvoorbeeld voor brood, granen en suikerwaren. Die laatste voedingscategorie steeg in één maand met 3,7 procent in prijs. Dat heeft te maken met de sterk stijgende prijzen voor suiker op de grondstoffenmarkten.

