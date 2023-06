Chemiebedrijf Ineos Phenol wil tot 56 banen schrappen in Doel

Chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel wil tot 56 van de 182 banen schrappen bij een reorganisatie van de site in de Waaslandhaven. Die intentie heeft de directie donderdagochtend tijdens een bijzondere ondernemingsraad meegedeeld aan de vakbonden.

‘De reorganisatie moet de concurrentiepositie van de site versterken’, klinkt de uitleg. Daarbij verwijst Ineos Phenol in een persbericht naar moeilijke marktomstandigheden met een fors gedaalde vraag. Het bedrijf wil met de ingreep de productieorganisatie herschikken, de werkefficiëntie verbeteren en inspanningen leveren rond procestechnologie, energie en logistiek.

Een en ander betekent dat Ineos Phenol de arbeidskost met 30 procent wil drukken. Dat heeft een ‘mogelijke impact’ op 56 arbeidsplaatsen. De directie start de informatie- en consultatiefase voorzien in de wet-Renault op om de intentie tot herstructurering te onderhandelen met de vakbonden.

Ineos Phenol Doel zet de stof cumeen om in fenol, aceton en AMS. Die basischemicaliën kennen een breed gebruik in allerhande sectoren. De site geldt naar eigen zeggen als de grootste fabriek ter wereld voor fenol met een productiecapaciteit van 680.000 ton per jaar.

‘De eindgebruikers van fenol en aceton hebben hun productie substantieel teruggeschroefd’, stelt de Britse chemiereus nog. ‘En een aantal klanten hebben hun activiteit definitief stopgezet. Onze klanten worden ook geconfronteerd met verhoogde concurrentie en import van Aziatische spelers die zelf af te rekenen hebben met een zwakke binnenlandse vraag en andere afzetgebieden zoeken.’

In 2020 staakte het personeel zowat zes weken aan een stuk na het ontslag van een liberale vakbondsafgevaardigde. Ook de arbeidsomstandigheden in de vestiging waren toen een zorg voor de vakbonden. Na zes weken kwam toen een akkoord tussen directie en vakbonden.

