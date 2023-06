De Croo gaat als waarnemend voorzitter van Open VLD op zoek naar ‘consensusfiguur’

Premier Alexander De Croo wordt na het vertrek van Egbert Lachaert waarnemend voorzitter van de Open VLD. Dat heeft het partijbureau beslist. De komende dagen wordt naar ‘een consensusfiguur’ gezocht.

Onverwacht kondigde Egbert Lachaert woensdagnamiddag aan dat hij na de zomer stopt als voorzitter van Open VLD. Maar zolang wil de partijtop niet wachten. De Croo wordt met onmiddellijke ingang waarnemend voorzitter. Intussen gaat hij op zoek naar een ‘consensusfiguur’ die het voorzitterschap kan overnemen.

Volgens de statuten kan hij geen voorzitter worden, enkel waarnemend voorzitter. De Croo gaf gisteren al aan dat de partij op hem kan rekenen tot er een nieuwe voorzitter wordt aangeduid.

PS-voorzitter Paul Magnette vindt het niet kunnen dat de premier ook voorzitter wordt. ‘Premier of voorzitter, men moet kiezen’, tweette hij gisteren. ‘Een premier moet boven het gewoel staan, hij kan niet tegelijkertijd voorzitter van een partij zijn, ook niet ad interim.’

Maar de liberalen slaan die waarschuwing van Magnette dus in de wind. Het zou de werking van de federale regering nog moeilijker kunnen maken dan ze al is.

De beslissing van het partijbestuur doet denken aan een gelijkaardige oplossing, twintig jaar geleden. Toen raakten premier Guy Verhofstadt en voorzitter Karel De Gucht met elkaar in onmin over het migrantenstemrecht. Uiteindelijk besloot Verhofstadt de functie van partij- en regeringsleider met elkaar te combineren.

Al na 48 uur bleek dat een vergissing te zijn. Zo startte de campagne voor de Vlaamse verkiezingen. Het was ondenkbaar dat Verhofstadt als federale premier de debatten op Vlaamse niveau kon animeren. Uiteindelijk nam Europarlementslid Dirk Sterckx tijdelijk de honneurs waar, een boezemvriend van De Gucht. Na de verkiezingen, vier maanden later, nam De Gucht opnieuw over om de Vlaamse formatiegesprekken te leiden.

De Block

Vraag is hoe lang de zoektocht naar een nieuwe voorzitter zal duren. Wie zal in de schaduw van De Croo willen gaan staan om vervolgens een zo goed als zekere verkiezingsnederlaag te incasseren? De namen van de door Lachaert aangeduide vicevoorzitters – Stephanie D’Hose en Jasper Pillen – circuleren, maar zij zijn door hun link met Lachaert onbespreekbaar voor sommige leden van het bestuur. Daarom dat ook de naam van Maggie De Block opduikt, die na De Croo de meeste stemmen kreeg bij de recentste verkiezing van het partijbestuur in 2020.

Lachaert zelf gaat opnieuw aan de slag als federaal parlementslid.

