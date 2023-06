Akkoord over verlenging kernreactoren Doel 4 en Tihange 3: Engie betaalt 15 miljard voor berging nucleair afval

De federale regering en Engie hebben een akkoord over de verlenging van de kernreactoren Doel 4 en Tihange 3. De totale factuur voor Engie voor het nucleair afval en de ontmanteling van de kerncentrales samen bedraagt vandaag 23 miljard euro, een bedrag dat in de loop van de tijd zal groeien naar 60 miljard.

‘De verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar staat nu vast.’ Premier Alexander De Croo (Open VLD) reageert tevreden op het akkoord dat Engie en de federale regering vanochtend hebben ondertekend.

Door het akkoord krijgt Engie Electrabel een ‘cap’, een maximumfactuur, voor de berging van het nucleaire afval. Het bedrijf betaalt 15 miljard euro voor alle toekomstige kosten die aan de berging zijn verbonden, maar niet meer. Het doet dat in twee schijven: een eerste in 2024, voor het meer radioactieve en langlevende afval, een tweede, voor het minder radioactieve en kortlevende afval, bij de heropstart van de twee centrales.

Dat zal waarschijnlijk al in 2025 gebeuren. Engie en de federale overheid kiezen ervoor om indien mogelijk de twee centrales al in november 2025 op te starten, zodat ze de elektriciteitsbevoorrading kunnen verzekeren in de winters van 2025 en 2026.

Risicopremie

Het bedrag van 15 miljard bevat ook een risicopremie van 43 procent, die alle onzekerheden rond de berging van het nucleair afval moet opvangen. Als de kostprijs van de berging oploopt omdat bijvoorbeeld uiteindelijk wordt gekozen voor een berging dieper onder de grond, moet die risicopremie dat opvangen. Pas over vele decennia zal duidelijk zijn of die premie volstaat of uiteindelijk de Belgische staat nog moet bijspringen.

Het geld dat Engie Electrabel betaalt, wordt belegd door een soeverein publiek fonds in België tot het nodig is om de bergingswerken te financieren. Naar verwachting begint die operatie pas na 2050 en zal het tot 2135 duren alvorens ze is afgewerkt.

Het geheel van de verplichtingen van Engie ligt nog hoger. Behalve voor de berging van het nucleaire afval, betaalt het ook voor de ontmanteling en afbraak van de kerncentrales. Die verantwoordelijkheid blijft helemaal bij Engie Electrabel. De totale verplichtingen van de Engie-groep bedragen zo minstens 23 miljard euro.

Dat is het bedrag vandaag. Door inflatie zal het nominale bedrag in de loop van de tijd nog flink oplopen. In een inschatting uit 2021 bedroeg die 41 miljard euro. In dit akkoord wordt uitgegaan van een geschatte prijs van 60 miljard euro.

Catherine Macgregor, ceo van Engie, zegt dat dit akkoord ‘een fundamentele stap’ is, waarbij Engie zich ten volle engageert om van de levensduurverlenging een succes te maken. Volgens minister van Energie Tinne Van der Straeten geeft het akkoord zekerheid over de kosten van het nucleair afval en de energiebevoorrading.

