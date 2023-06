Opnieuw rellen in Parijse banlieues - Madonna stelt tournee uit na ziekenhuisopname

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Opnieuw rellen in Parijse banlieues na dood van tiener bij politiecontrole

In Nanterre en andere voorsteden van Parijs zijn in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw hevige onlusten naar aanleiding van de dood van Nahel. De 17-jarige jongen werd dinsdag in Nanterre doodgeschoten door een agent, omdat hij weigerde te stoppen voor een controle. Lees meer

2. Madonna stelt tournee uit na ziekenhuisopname wegens bacteriële infectie

De Amerikaanse popster Madonna moet om gezondheidsredenen haar tournee uitstellen. Ze heeft enkele dagen op de afdeling intensieve zorg in het ziekenhuis gelegen, zo heeft haar management meegedeeld via Instagram. Lees meer