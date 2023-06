dEUS doet ‘Spongebob’

dEUS heeft de videoclip van ‘How to replace it’ voorgesteld. Die draaide Tom Barman samen met Jonas Govaerts. De werktitel was Apocalypse how, bekent Barman. ‘Niet omdat het een drie uur durend meesterwerk is, maar omdat het verdomd lastig was om mensen aan boord te krijgen.’ De hele groep is dan ook verkleed alsof het een aflevering van Spongebob is: Barman als kreeft, Klaas Janzoons als garnaal, Stéphane Misseghers als haai, Alan Gevaert als kabeljauw en Mauro Pawlowski als inktvis. En dan zijn er nog negen verhaallijnen, die elk verwijzen naar een song op het album. Niet eenvoudig, ‘het is ook lastig je visie te delen als je verkleed bent als kreeft’.