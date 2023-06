Lukas Dhont wordt met coscenarist en monteur Close lid van organisatie Oscars

Lukas Dhont, regisseur van de Belgische film Close, is samen met coscenarist Angelo Tijssens en monteur Alain Dessauvage lid geworden van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), de organisatie achter de Oscars.

Dat bericht het Vlaams Audiovisueel Fonds woensdagavond. De drie staan op een lijst van 398 namen. Ze werden voorgedragen op basis van hun bijdragen aan de filmindustrie, zegt het VAF.

Op de lijst staan ook regisseurs Colm Bairéad (The Quiet Girl), Edward Berger (All Quiet on the Western Front) and Santiago Mitre (Argentina 1985) die eerder dit jaar samen met Lukas Dhont streden in de categorie voor de Oscar voor Best International Feature.