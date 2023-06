Het Zwitsers-Nederlandse DSM-Firmenich, waarvan de Belg Thomas Leysen voorzitter is, kwam met een stevige winstwaarschuwing. De brutobedrijfswinst zal zo’n 500 miljoen euro lager uitkomen dan de eerder vooropgestelde 2,3 miljard euro. Het bedrijf, dat vroeger in steenkool en erna in chemie zat, is nu vooral in vitamines gespecialiseerd. Vooral de tak die vitamines voor dierenvoeding maakt, heeft last van gedaalde verkoopvolumes en prijzen. Toch ging het aandeel stevig omhoog, met 3,9 procent. De reden is dat het bedrijf ook een aantal kostenbesparingen aankondigde, zoals de sluiting van een fabriek in China.