Madonna stelt tournee uit na ziekenhuisopname wegens bacteriële infectie

De Amerikaanse popster Madonna moet om gezondheidsredenen haar tournee uitstellen. Ze heeft enkele dagen op de afdeling intensieve zorg in het ziekenhuis gelegen, zo heeft haar management meegedeeld aan de Britse zender Sky News.

‘Op zaterdag 24 juni ontwikkelde Madonna een ernstige bacteriële infectie die leidde tot een verblijf van enkele dagen op intensieve zorg’, zegt manager Guy Oseary. ‘Haar gezondheidstoestand verbetert, maar ze is nog steeds onder medische behandeling. Een volledig herstel wordt verwacht.’

De tournee van Madonna wordt voorlopig uitgesteld, maar meer informatie wordt voorlopig niet gegeven.

De 64-jarige zangeres zou op zaterdag 21 en zondag 22 oktober optreden in het Sportpaleis in Antwerpen. Over die optredens bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

In 2020 schrapte Madonna ook al een reeks concerten vanwege de ‘vreselijke pijn’ die ze heeft door kwetsuren die ze had opgelopen tijdens eerdere optredens.

