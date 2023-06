Vier UGent-examinatoren spotten met studenten in gelekte opname

Vier examinatoren van de UGent hebben spottende en neerbuigende opmerkingen gemaakt over studenten na een examen. Dat blijkt uit gelekte opnames, schrijft VRT NWS. De universiteit verplicht de vier om een professionaliseringstraject te volgen.

Op de beelden, die ‘door een technische vergissing’ verspreid raakten, is te zien hoe een aantal examinatoren zich neerbuigend uitlaten over studenten van het schakeljaar Verpleegkunde en Vroedkunde. Zo maken ze moppen over studenten die het examen al wenend verlaten en geven ze ongepaste opmerkingen over familiale omstandigheden van studenten.

’De beelden zijn heel kwetsend voor de studenten’, zegt een student die anoniem wil blijven. ’Ze wisten ook niet dat het examen werd opgenomen. Voor mensen van wie het examen slecht was gegaan, was het erg confronterend.’

’Op de opnames zijn op sommige momenten zaken gezegd en gebeurd die niet stroken met de onderwijsprincipes van de universiteit. De UGent betreurt dit en verontschuldigt zich hiervoor bij haar studenten’, reageert de Gentse universiteit. Ze laat weten dat de betrokken personeelsleden verplicht een professionaliseringstraject moeten volgen om dergelijke voorvallen in de toekomst te vermijden. Daarnaast zal een onafhankelijke beoordelaar controleren of het evaluatieproces bij elke student correct is verlopen.

