Eerste Belgische bokster op de Olympische Spelen

Oshin Derieuw wordt de eerste Belgische bokster ooit op de Olympische Spelen. De 36-jarige West-Vlaamse greep een rechtstreeks ticket naar Parijs 2024 door zich te kwalificeren voor de halve finales op de Europese Spelen. ‘Ik schrijf geschiedenis.’

Nooit eerder kon een Belgische vrouw zich in het boksen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Tot woensdag Oshin Derieuw in de kwartfinale van het bokstoernooi in de klasse tot 66 kilogram op de Europese Spelen afrekende met de Française Emilie Sonvico. ‘Dit is een droom, de kers op de taart van mijn carrière’, reageerde een euforische Derieuw. ‘Het is het resultaat van zestien jaar keihard werken. Ik heb downs gekend, veel ups en nu kan ik dit er nog aan toevoegen. Boksen is de liefde van mijn ­leven. Nu mag ik als eerste Belgische vrouw naar de Spelen. Ik schrijf geschiedenis.’

Vrouwen zijn nog maar sinds de Olympische Spelen van Londen 2012 welkom in de olympische boksring. Tot en met Rio 2016 mochten alleen amateurs meedoen, waardoor profboksters Delfine Persoon en Oshin Derieuw pas in de aanloop naar de Spelen van Tokio voor het eerst hun kans konden wagen in de olympische kwalificaties. Corona nekte Persoon, een zware knieblessure hield ­Derieuw weg van De Vlam. Voor de 36-jarige West-Vlaamse was het nu of nooit.

Foto: belga

In het professioneel boksen stond Derieuw aan de wereldtop – ze won al haar negentien kampen (zeven KO’s) en verzamelde verschillende wereldtitels bij de superlichtgewichten – maar in het olympisch (amateur)boksen was ze veel minder bedreven. ‘Ik begon er met een klein hartje aan, want prof- en olympisch boksen, dat is een heel ander circuit, bijna een andere discipline’, legt Derieuw uit. In het profboksen bestaat een wedstrijd uit tien ronden van twee minuten. Dat is erg verschillend met het olympisch boksen, waarin slechts drie ronden van drie minuten worden afgewerkt. De arbitrage en de regels zijn strenger in het olympisch boksen. De jury bij de profs waardeert vooral aanvalslust en spektakelwaarde, op de Olympische Spelen krijgt de techniek voorrang. ‘Sommigen verwijzen ernaar dat ik uit het profboksen kom, al 36 ben en wat trager zou zijn. Maar wedstrijd na wedstrijd bewijs ik dat wij, als team, goed ­bezig zijn.’

Derieuw stoomde zich de voorbije maanden in Italië klaar onder de vleugels van de Italiaanse coach Raffaele Bergamasco. ‘Haar grootste kwaliteit is haar kracht’, analyseert de Italiaan. ‘Ze is ook heel slim. Nu moeten we nog aan haar snelheid schaven. De ambitie op de Spelen moet een medaille zijn. Dat is zeker mogelijk. Met een beetje geluk bij de loting kan het. Ze heeft er de juiste kwaliteiten voor’, legt hij de lat hoog voor zijn pupil. Die gaat de uitdaging niet uit de weg. ‘Een podium in Parijs? Gewoon doen.’

Ook Usturoi naar de Spelen

Het werd een hoogdag voor het ­Belgische boksen, want zes uur na Derieuw verzekerde ook Vasile Usturoi zich in Polen van een plek op de Olympische Spelen. De 26-jarige Belg met Roemeense roots ­telde in zijn kwartfinale in de categorie tot 57 kilogram zijn Deense opponent Lundga Jensen al in de eerste ronde uit met een technisch knock-out. De regerend Europees kampioen wordt zo de opvolger van Abdelkader Wahabi, die de ­Belgische kleuren verdedigde op de Spelen van Barcelona in 1992.

Lees ook