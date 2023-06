Opnieuw Belgisch bokssucces: ook Vasile Usturoi plaatst zich voor Olympische Spelen

Voor het eerst sinds 1992 mag nog eens een Belgische bokser naar de Olympische Spelen. Vasile Usturoi heeft zijn ticket veroverd op de Europese Spelen dankzij een zege met technisch knock-out in de kwartfinale van de klasse tot 57 kilogram.

De kamp van Usturoi moest al in de eerste ronde worden stopgezet door de scheidsrechter, nadat de Deen Reeds in de eerste ronde diende de kamp door de scheidsrechter stopgezet te worden, nadat de Deen Frederik Jensen rake klappen had gekregen. Usturoi stoot zo door naar de halve finales op de Europese Spelen.

Meteen heeft Usturoi ook zijn olympisch ticket beet. Hij volgt Abdelkader Wahabi op, die de Belgische kleuren verdedigde op de Spelen van Barcelona in 1992. Ruim een jaar geleden veroverde de 26-jarige Belg met Roemeense roots op de Europese kampioenschappen voor amateurs in Armenië goud in zijn olympische gewichtsklasse tot 57 kilogram.

Eerder op woensdag plaatste Oshin Derieuw zich als eerste Belgische boksster ooit voor de Olympische Spelen. De 36-jarige West-Vlaamse ging in Polen in de kwartfinales in de klasse tot 66 kilogram met 2–3 voorbij de Française Emilie Sonvico richting de halve finales.

