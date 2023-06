Afvalsector vecht afbouw steunmaatregel aan

De Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, Denuo, heeft woensdag een verzoekschrift ingediend bij het Grondwettelijk Hof om een recente wijziging in het Vlaams energiedecreet te laten vernietigen, waarbij de Vlaamse overheid het aantal groenestroomcertificaten voor bio-energieprojecten wil afbouwen.

Tot dan konden bio-energieprojecten in Vlaanderen rekenen op financiële steun voor een vooraf vastgelegde periode, en investeerders baseerden zich daarop om bestaande bio-energieprojecten uit te breiden of nieuwe op te starten, klinkt het bij Denuo. Maar door de wijziging komt dat steunmechanisme nu op de ‘helling te staan’. ‘Het is niet alleen een bedreiging voor de lokale bio-energiebedrijven, maar ook voor het vertrouwen van buitenlandse investeerders’, zegt Stany Vaes, directeur van Denuo. Hij vreest dat veel organisch-biologisch afval naar andere regio’s zal vertrekken met hogere ondersteuning en dus lagere verwerkingstarieven, zoals Wallonië, Nederland, Frankrijk of Duitsland.

Volgens de sector staat dit haaks op de hernieuwbare energiedoelstellingen van Vlaanderen. Denuo kaartte de situatie naar eigen zeggen al meerdere keren aan, maar kreeg geen gehoor. En dus besluit de federatie om naar het Grondwettelijk Hof te stappen om dit wijzigingsdecreet te laten schrappen.

