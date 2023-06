Herkomst groenten en fruit op markt nog te vaak onduidelijk

Vier op de tien telers die op de openbare markt verkopen, vermelden niet duidelijk waar hun groenten en fruit vandaan komen, blijkt uit cijfers van de economische inspectie.

Sinds 2008 zijn verkopers van groenten en fruit in ons land verplicht om de herkomst correct te vermelden. Maar meer dan bijna vier op de tien marktkramers (38,8 procent) doet dat niet, blijkt uit controles die de economische inspectie tussen juni en december 2022 heeft uitgevoerd. De inspectie nam 283 telers onder de loep die verse groenten en fruit verkopen op openbare markten, en keek ook onder meer naar de etikettering van prijzen, taalvereisten of correcte registratie bij de Kruispuntbank van ondernemingen.

In meer dan zeven van de tien gevallen werd minstens één inbreuk vastgesteld, meldt de FOD Economie. De Economische Inspectie van de FOD Economie schreef 208 waarschuwingen uit en 52 processen-verbaal voor de ernstigste overtredingen. Een aanzienlijk aantal telers lijkt niet op de hoogte van die verplichting of leeft ze te weinig na. Er waren ook 196 inbreuken op de regels voor prijsaanduiding per meeteenheid (een kwart van alle overtredingen) en 157 inbreuken op de algemene regels voor prijsaanduiding (20 procent). Dat is regelgeving die al lang bestaat en waarmee telers voldoende vertrouwd zijn, zegt de FOD Economie.

Steeds meer mensen eten bewust lokale producten, merkt minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) op. Dat is volgens hem niet alleen een goede zaak voor onze ecologische voetafdruk, maar ook voor de gezondheid. Want binnen de Europese Unie wordt het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zoals schadelijke pesticiden, goed gecontroleerd, klinkt het. ‘Daarom is het belangrijk voor consumenten dat handelaars de verplichting naleven om de herkomst van voedingsmiddelen correct te vermelden’, zegt Dermagne. Ook staatssecretaris voor Consumentenbescherming, Alexia Bertrand (Open VLD), zegt dat ze de economische inspectie zal ‘blijven vragen’ dat te controleren.

Lees ook