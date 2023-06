Een pintje is verboden voor kinderen, hoestsiroop met alcohol mag wel

Voedingssupplementen en kruidenextracten bevatten soms veel hogere concentraties alcohol dan bier of wijn. De Hoge Gezondheidsraad wil nu dat de producten die voor kinderen bedoeld zijn, daar expliciet voor waarschuwen.

Een slokje bier of wijn voor de kleuter? Onbespreekbaar voor de meeste ouders. Van een hoest­siroop met tijmextract daaren­tegen, mogen kinderen vanaf 2 jaar vier keer per dag een koffielepel krijgen, kinderen vanaf 7 jaar zelfs in totaal 40 milliliter per dag. En dat terwijl de hoestsiroop met een alcoholgehalte van 10,7 procent dubbel zoveel alcohol bevat als pils. Er zijn zelfs middeltjes op de markt met alcoholpercentages die aan sterkedrank doen denken. Volgens de verpakking zijn ze voor kinderen evenwel niet verboden (zie infografiek).

De Hoge Gezondheidsraad waarschuwt in een rapport nu ­expliciet voor de ‘verborgen alcohol’ in bereidingen die eigenlijk bedoeld zijn om kinderen gezonder te maken. Alcohol schaadt de ontwikkeling van kinderen.

Bachbloesems met cognac

De experts hekelen dat er, anders dan bij dranken, geen duidelijke regels zijn rond alcohol in vloeibare voedingssupplementen. Het bleek zelfs niet mogelijk om met de gegevens van de fabrikanten precieze schattingen te maken van hoeveel alcohol kinderen en jongeren bij een correct gebruik van die middelen binnenkrijgen. Ruwe schattingen wijzen volgens de experts wel op ‘aanzienlijke doses alcohol’ voor kinderen en adolescenten.

De alcohol zit vaak in de producten omdat die bepaalde bestanddelen van planten of kruiden oplost zodat die eruitgehaald kunnen worden. Soms gebruiken de producenten voor die procedure zelfs sterkedrank. De Hoge Gezondheidsraad merkt op dat sommige middelen uit de homeopathische sfeer, zoals bachbloesems, cognac bevatten. Ook in verschillende tincturen zit alcohol, maar hoeveel precies valt niet af te leiden van het etiket.

‘We willen geen paniek zaaien of mensen ontraden de producten te gebruiken’, zegt Stefaan De ­Henauw, hoogleraar volksgezondheid en voeding aan de UGent. ‘We vragen alleen meer transparantie op de verpakking. Dat kan later nog leiden tot concretere adviezen.’

De experts vragen een degelijke risico-batenanalyse van producten uit de kruidengeneeskunde. Zo’n analyse zou dan kunnen uitwijzen of de producten – ondanks de schadelijke alcohol – voordelen bieden voor de kinderen.

Het advies handelt louter over voedingssupplementen, al wordt ook verwezen naar studies over populaire voedingsproducten waar ook alcohol in zit, bijvoorbeeld uit vergiste suikers. Dat is bijvoorbeeld het geval bij vruchtensap of gistend fruit (bruine ­bananen), yoghurt en zelfs brood.

Lees ook