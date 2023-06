Even goed doen als vorig jaar is bijna onmogelijk, beseft ook Wout van Aert. En meer nog dan in de klassiekers moet hij in de Tour ‘just niks’. Maar zou het groen niet automatisch zijn richting uitwaaien?

Onvermoeibaar leek hij vorige ­zomer: nadat Wout van Aert (28) in de openingstijdrit op ‘a farmer’s son from Belgium’ was gebotst, zette hij met twee tweede plaatsen in massasprints en een magistrale ...