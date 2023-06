Demir weigert vergunning Leuvense Podiumsite

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vindt dat het dossier voor de Podiumkunstensite in Leuven nog niet rijp is en weigert een omgevingsvergunning. Leuven is verrast.

De Podiumkunstensite is een ambitieus nieuwbouwproject op de plek van het gesloopte Sint-Pietersziekenhuis. In 2019 wees de stad Leuven de bouwopdracht toe aan een combinatie rond het Britse bureau Sergison Bates Architects. Het project is begroot op 80 miljoen euro. Het kunstenkwartier is de trekker voor de kandidatuur van Culturele Hoofdstad 2030. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) weigert de omgevingsvergunning. Ze wijst erop dat er geen parkeerplaatsen zijn voor de bezoekers en dat zoiets penibel is voor een site met zalen van 1.000 en 400 man.

Verder haalt ze aan dat de plannen in strijd zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan van Leuven. Zo komt het gebouw tot vlak tegen de rooilijn, wordt er geen plein aangelegd nabij de straat en wordt 85 procent van de zone bebouwd.

Leuven reageert verrast op de beslissing. ‘Alle voorafgaande adviezen van de Vlaamse administratie en departementen waren gunstig’, zeggen de schepenen Carl Devlies (CD&V, Ruimtelijke Ordening) en Bert Cornillie (Vooruit, Cultuur). ‘We hebben intens met hen samengewerkt om aan hun bemerkingen tegemoet te komen.’

Daarmee is het project niet afgevoerd. Demir zegt dat de stad Leuven in beroep kan gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen of dat ze het dossier kan herwerken en een nieuwe aanvraag indienen.

Het ziet ernaar uit dat Leuven voor die laatste optie kiest. ‘We zullen het dossier aanpassen en een nieuwe aanvraag indienen’, zegt Cornillie. ‘We willen zo weinig mogelijk tijd verliezen.’

