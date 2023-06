Post- en pakjesbedeling Bpost verstoord door staking

Bpost waarschuwt dat door een staking in Brussel en Wallonië de ophaling en bedeling van pakjes en post verstoord is. De socialistische vakbond is ontevreden over hervormingsplannen en waarschuwt dat de staking ook in de komende dagen kan voortduren.

Volgens Bpost verhindert ‘een erg klein aantal’ stakers in Brusselse en Waalse sorteercentra dat post kan vertrekken. Ook dringende brieven, bijvoorbeeld met resultaten of stalen van medische testen, zouden geblokkeerd zitten. De stapel brieven en pakjes dikt daardoor aan, waardoor Bpost zijn dienstverlening moet beperken. Ook in Vlaanderen kunnen er gevolgen zijn, zegt het bedrijf.

‘Het grootste deel van onze medewerkers wordt verhinderd te werken’, zegt het bedrijf. Bpost zegt het stakingsrecht te respecteren, ‘maar stakingsposten die werknemers en klanten gijzelen en de levensvatbaarheid van het bedrijf in gevaar brengen, vormen een illegale belemmering van het werk die de directie niet kan aanvaarden’.

Verouderd systeem

Het conflict gaat over een reorganisatie van de diensten. Volgens de directie is die nodig omdat het aantal pakjes toeneemt en het volume brievenpost zakt. Aanpassingen gebeuren in overleg met het personeel, klinkt het. De socialistische bond CGSP zou een andere manier van werken vragen.

‘We vragen al maanden aan het bedrijf om te spreken over een nieuw distributiemodel’, zegt Emmanuel Despat, regionaal CGSP-vakbondssecretaris in de provincie Luxemburg. ‘We werken al 23 jaar met een verouderd systeem. We willen praten en een aangepaste oplossing vinden, maar het bedrijf laat verstaan dat het zaken zal doorduwen.’

