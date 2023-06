Catalaanse regering: topless zwemmen is een recht

Topless zwemmen is toegestaan in de openbare zwembaden. Dat benadrukte de Catalaanse regering in een brief aan de gemeenten.

Topless zwemmen, borstvoeding geven en lange zwemkleding dragen, zijn toegelaten in de gemeentelijke zwembaden in Catalonië. Gemeenten kunnen niet op eigen houtje beslissen om die zaken toch te verbieden, of om de politie erbij te halen als een zwemster geen bovenstuk draagt. Daaraan herinnert de regering van Catalonië de gemeentebesturen aan in een brief, schrijft de Spaanse krant El País.

Die brief kwam er na een campagne van Mugrons Lliures (letterlijk vertaald: ‘vrije tepels’), een actiegroep die strijdt voor gelijke rechten voor vrouwen, en meer in het bijzonder voor het vrouwelijke bovenlijf. In 2022 zijn er verschillende klachten over discriminatie in openbare zwembaden binnengekomen bij het Bureau voor gelijke behandeling en non-discriminatie. Als vrouwen hun borsten moeten bedekken op plaatsen waar mannen dat niet moeten (denk behalve aan zwembaden ook bijvoorbeeld aan Instagram of Facebook), is dat een ongelijke behandeling op basis van geslacht.

Profielfoto van Mugrons Lliures. Foto: rr

De Catalaanse regering verwijst in haar brief naar de wet inzake gelijkheid en non-discriminatie en herinnert de gemeenten eraan dat ook zij die regelgeving moeten naleven. ‘Het verbod voor vrouwen om met ontbloot bovenlijf te lopen of borstvoeding te geven, evenals het gebruik van langere badpakken, sluit een deel van de bevolking uit van toegang tot bepaalde diensten’, stelt de regering.

Genderneutraal

Ook in Berlijn is topless zwemmen in de openbare zwembaden toegelaten sinds dit jaar. In maart liet het Berliner Bäder-Betriebe, dat de zwembaden uitbaat, weten dat het op de regels voor badkleding voortaan genderneutraal zou toepassen. Badkleding is en blijft verplicht, maar de bezoeker (m/v/x) kiest zelf in alle vrijheid of dat een broekje of meer is.

Die verduidelijking van het reglement kwam er na een klacht die Lotte Mies, een dertiger die in Berlijn woont, eind vorig jaar tegen het zwembad indiende bij de ombudsdienst van de Landesstelle für Gleichbehandlung. Mies werd toen door de politie uit het zwembad geweerd, nadat ze eerder via email de toestemming had gekregen om topless te komen zwemmen. Ze had beargumenteerd dat het kon volgens het toen geldende reglement, dat simpelweg ‘badkleding’ voorschreef, zonder het onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen.

‘Ik voelde me erg vernederd’, vertelde Mies aan The Guardian. ‘Ik had het gevoel dat mijn waardigheid als mens werd geminimaliseerd omdat ik een vrouw ben. Er werden mij dingen en ruimtes ontzegd als gevolg van ongeschreven morele codes die mannen aan vrouwen oplegden en die vandaag nog altijd van kracht zijn. Mensen niet dezelfde rechten geven vanwege hun geslacht is geen kwestie van meningen, het is een daad van structureel seksisme. Iedereen zou dezelfde kansen en keuzevrijheid moeten hebben, en al helemaal als het om het eigen lichaam gaat.’

In België lijkt de kwestie van het topless zwembadzwemmen nog niet meteen erg te leven. Al zou volledige vrijheid in de keuze van zwemkledij passen in de denktrant van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit. ‘Persoonlijk vind ik dat elke vrouw, of iemand van een ander gender, qua zwemkleding dezelfde keuze moet kunnen maken als mannen’, zegt Marie-Colline Leroy (Ecolo), die begin mei Sarah Schlitz opvolgde als staatssecretaris. ‘De regels en wetgeving daarrond liggen niet binnen mijn bevoegdheden en er staat ook niets over in het regeerakkoord, maar ik hoop dat ook België evolueert naar meer vrijheid op dat vlak.’

