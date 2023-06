Vandenbroucke haalt slag thuis: geen toeslagen meer voor ziekenhuis-scans tijdens werkuren

De federale regering gaat de ziekenhuizen verbieden om tijdens de werkuren nog toeslagen te vragen voor medische scans. Goed nieuws voor de patiënt, maar wel een aderlating voor ziekenhuizen en artsen. Minister Vandenbroucke haalt zijn slag thuis na een politieke koehandel die zelfs tot een fysieke aanvaring leidde.

Het kwam er niet zonder slag of stoot, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) haalt dan toch een politiek paradepaardje binnen. Vanaf eind dit jaar zullen ziekenhuizen tijdens de normale werkuren alleen nog officiële tarieven mogen aanrekenen voor medische beeldvorming, zoals MRI- of CT-scans.

Toeslagen zijn in de toekomst alleen nog mogelijk als de scans niet urgent zijn, als ze worden uitgevoerd tussen 18 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends, tijdens het weekend of op feestdagen, en alleen als het gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt om sneller te gaan.

‘Iedereen moet in ieder ziekenhuis in dit land een MRI- of CT-scan kunnen ondergaan zonder daarvoor nog eens extra supplementen te moeten betalen’, zegt Vandenbroucke. Hij noemt het ‘opnieuw een stap vooruit om een betaalbare toegang tot de zorg te garanderen’.

Liberaal verzet

Uit een onderzoek van De Standaard bleek vorig jaar nog dat er in veel Vlaamse ziekenhuizen vandaag geen enkele radioloog meer te vinden is die geen toeslagen aanrekent. De patiënt is daar ook vaak amper van op de hoogte. Vandenbroucke werkte al maanden aan een wetsvoorstel om dat tegen te gaan, maar botste in de ministerraad telkens op verzet van de liberalen.

Vorige week rook hij weliswaar zijn kans na de uitschuiver van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) over de Iraanse visa. Vooruit beloofde haar toch nog te steunen, maar dan wel in ruil voor stevige excuses én een goedkeuring voor het wetsvoorstel over de toeslagen.

Toen Vandenbroucke vorige week woensdag op het kernkabinet nog een vurig pleidooi hield voor dat laatste, wilde Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne de ruimte verlaten. Vandenbroucke greep hem toen bij de arm om hem tegen te houden, waarna premier Alexander De Croo (Open VLD) moest sussen en nadien zelfs sprak van ‘ontoelaatbaar gedrag’. Beide ministers sloegen de bladzijde nadien wel snel om. En uiteindelijk haalde Vandenbroucke zijn slag dus wel binnen.

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) reageerde afgelopen weekend al scherp op dat incident. BVAS benadrukte dat Vandenbroucke opnieuw ‘een rode lijn heeft overschreden’ en dat artsen ‘beter verdienen dan dit soort chantage en koehandel tussen een medisch dossier en een niet-medisch dossier’.

Inkomstenverlies

De grootste artsenvakbond zit al langer op ideologische ramkoers met de socialistische minister. Ze verwijten hem onder meer ‘het vrije initiatief van artsen te fnuiken’ en een ‘staatsgeneeskunde’ in te voeren. Ook nu benadrukken ze dat er over het wetsvoorstel helemaal geen akkoord was met de sector.

‘Als de minister er alles aan doet om dit dossier met alle mogelijke middelen erdoor te krijgen, dan zullen wij er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze maatregel nooit in de wet wordt opgenomen’, waarschuwt voorzitter Johan Blanckaert al.

Niet alleen voor BVAS, maar ook voor de ziekenhuizen is de beslissing van de federale regering een aderlating. De toeslagen vloeiden vaak van de artsen richting de begroting van het ziekenhuis. Of radiologen bekostigden hun eigen machines aan de hand van de toeslagen, terwijl ziekenhuizen dat nu zelf zullen moeten ophoesten.

‘Natuurlijk heeft dit budgettaire impact op de ziekenhuizen’, zegt Margot Cloet, topvrouw van koepelorganisatie Zorgnet-Icuro. ‘Principieel zijn we voor een nieuw financieringssysteem, maar we zagen dit liever in een globale hervorming gebeuren dan in aparte beslissingen. De federale regering gaf wel al wat compensaties maar die zijn niet structureel.’

Vandenbroucke benadrukt zelf dat de beslissing wel degelijk kadert in de bredere hervorming van de ziekenhuisfinanciering die eind 2024 verder wordt uitgerold. Daarbij worden de vergoedingen van de overheid voor de scans, de radiologen en het ziekenhuis helemaal opnieuw bekeken.

Opmerkelijke kanttekening: Vandenbroucke wachtte ook niet toevallig tot woensdag om te communiceren over de beslissing. Dinsdag liepen de medische verkiezingen af, waarbij artsen kunnen stemmen op de verschillende artsenvakbonden. Zijn beslissing kon de artsen mogelijk nog naar de stembus drijven, maar nu dus niet meer.

