Nederlands duel in Italië: Van Vleuten en Vos starten in de Giro, geen Vollering en Kopecky

Geen Lotte Kopecky of Demi Vollering aan de start van de Ronde van Italië. Annemiek van Vleuten (40) en Marianne Vos (36), elk goed voor drie Giro-overwinningen, staan voor een Nederlands duel op de Italiaanse wegen.

De Ronde van Italië voor vrouwen begint vrijdag 30 juni aan haar 34ste editie. Team SD Worx zal het moeten doen zonder Belgisch kampioene Lotte Kopecky en Nederlands kampioene Demi Vollering. In maart streden de ploeggenotes nog tegen elkaar voor de overwinning in de Strade Bianche. Vollering trok uiteindelijk aan het langste eind. Ze domineerde dit wielerseizoen met vijf overwinningen, waaronder de Amstel Gold Race, en de eindoverwinning in de Vuelta. Nu zijn Kopecky en Vollering zich volop aan het concentreren op de Ronde van Frankrijk voor vrouwen, die start op zaterdag 23 juli.

Wel aan de start in Siena: wereldkampioene Annemiek van Vleuten en Marianne Vos. Van Vleuten won vorig jaar voor de derde keer de Giro (2022, 2019 en 2018), ook Vos kon de eindzege al drie keer op haar naam schrijven (2014, 2012 en 2011). Negen etappes lang zullen de Nederlandse vrouwen strijden voor eventueel hun vierde roze trui. Kersvers Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) en Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) kunnen de Nederlandse dames Italiaanse concurrentie bezorgen. Ook Europees kampioene Lorena Wiebes (SD Worx) is van de partij.

Eén Belgische aan de start

De momenteel enige Belgische aan de start is Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick-Step). De 27-jarige Izegemse is pas sinds 2020 profrenster, nadat ze toevallig haar talent op de fiets had ontdekt tijdens de coronacrisis. Op het BK wielrennen vorig weekend werd ze vijfde voor eigen publiek. Eerder dit jaar pakte ze de eindzege in de Ronde van Valencia voor Van Vleuten.

De Italiaanse Elisa Balsamo (Lidl-Trek) en de Amerikaanse Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla), die vorig jaar elk twee ritzeges op hun naam schreven, zullen niet aan de start staan. Balsamo is eind mei geopereerd aan enkele breuken in haar hand en onderkaak na een val tijdens de RideLondon Classique. Faulkner heeft haar knie gebroken na een aanrijding door een auto op training.

