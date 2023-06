Egbert Lachaert stopt na de zomer als Open VLD-voorzitter. Dat heeft de partij zonet bekendgemaakt.

‘Om van een verdere hervorming van de liberale partij een succes te maken, moet iedereen zichzelf in vraag durven stellen’, schrijft Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een mededeling. ‘De vraag die je je daarbij moet stellen is of je vanuit de positie waarin je zit, de beste bijdrage kan leveren om die revival uit te bouwen. Ik ervan overtuigd dat het voor mezelf aangewezen is een andere rol op te nemen dan die van voorzitter’, schrijft Lachaert. ‘Ik zal om die reden mijn mandaat van voorzitter teruggeven aan de partij bij het begin van het nieuwe werkjaar.’

Lachaert zal opnieuw aan de slag gaan als federaal parlementslid.

Partij in verval

Open VLD ging de afgelopen maanden door een existentiële crisis. In de politieke peiling van De Stemming, het opinieonderzoek van De Standaard en VRT.Nws, haalde de partij amper 9,3 procent. Een maand later, in een peiling door DPG, RTL en Le Soir belandde Open VLD met 8,3 procent op een historisch dieptepunt. Het beeld doemde op van een partij in verval. Lachaert riep in de nasleep van de laatste peiling een partijbestuur samen. Hij ging op zoek naar steun voor een diepgaand vernieuwingsplan en stelde een mogelijk vertrek als voorzitter in het vooruitzicht, als hij die onvoldoende zou vinden.

De peiling van De Stemming toonde dat de liberalen kiezers verliezen aan alle andere partijen, maar nog het meest aan Vooruit, N-VA en zelfs PVDA. Van alle kiezers zijn die van Open VLD het minst zeker dat ze ook effectief op de partij zullen stemmen volgend jaar. Ook premier Alexander De Croo boet aan populariteit in.