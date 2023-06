Koning Albert blijft nog zeker tot begin volgende week in ziekenhuis

Koning Albert blijft nog zeker tot begin volgende week in het ziekenhuis, nadat hij dinsdag werd opgenomen met uitdrogingsverschijnselen. De 89-jarige Albert neemt rustig de tijd om te herstellen en alles gaat de goede richting uit, meldt het Koninklijk Paleis.

Dinsdag meldde het Paleis nog dat de voormalige vorst mogelijk over twee dagen naar huis kon terugkeren, maar woensdag is beslist dat hij nog zeker tot maandag in observatie moet blijven. Toch is er volgens het Paleis geen reden tot ongerustheid. ‘Hij blijft in observatie en hij herstelt rustig’, zegt een woordvoerder.

De 89-jarige Albert werd dinsdagmorgen naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tekenenen van uitdroging vertoonde. Hij kreeg al bezoek van koning Filip en koningin Mathilde, prins Laurent en prinses Claire en zijn echtgenote Paola.

Albert was de zesde koning der Belgen en zat net geen twintig jaar op de troon. In 2013 gaf hij de fakkel door aan zijn zoon Filip. De voorbije jaren sukkelde Albert al meermaals met zijn gezondheid. Zo is hij hartpatiënt en moest hij in 2014 een huidtumor laten verwijderen aan het hoofd.

