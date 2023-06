Half miljoen bedienden maken kans op koopkrachtpremie

Vakbonden en werkgevers hebben een sectoraal akkoord bereikt over een koopkrachtpremie voor het grootste paritair comité van het land. De premie kan oplopen tot 375 euro, maar de lat ligt hoog.

Omdat de loonnorm in ons land geen ruimte laat voor extra loon boven op de index in 2023 en 2024, besliste de federale regering eerder al dat werkgevers die vorig jaar goed hebben geboerd, hun personeel een eenmalige koopkrachtpremie tot 750 euro mogen uitkeren in consumptiecheques. Werkgevers en vakbonden hebben nu een akkoord gesloten over de uitwerking van zo’n premie voor het paritair comité (PC) 200, het grootste van het land, dat meer dan 516.000 bedienden telt in zowat 60.000 bedrijven.

Werknemers zullen daarbij een premie van 125 euro krijgen als hun bedrijf 25 procent meer winst boekte in vergelijking met het gemiddelde van de voorgaande drie jaar. Bij de helft meer winst loopt het bedrag op tot 250 euro, en tot 375 euro bij een verdubbeling. Het akkoord laat wel een opening om op bedrijfsniveau te onderhandelen over een hogere premie.

Ter vergelijking: eerder deze week hebben werkgevers en vakbonden voor de 140.000 arbeiders in de bouw al een sectoraal akkoord ondertekend. Dat voorziet in koopkrachtpremies van 250, 500 en 750 euro in bedrijven met respectievelijk 15, 25 en 50 procent winstgroei. De 6.000 werknemers in de petroleumsector krijgen dan weer minstens 500 euro in winstgevende bedrijven en 750 euro in bedrijven met een vijfde meer winst.

‘Te laag’

De Franstalige christelijke vakbond CNE was de enige partij om de tafel die zich verzette tegen het uiteindelijke akkoord. Hij kan zich niet vinden in de modaliteiten van de koopkrachtpremie: slechts een op de vier bedrijven zou daarvoor in aanmerking komen en ‘de bedragen zijn te laag’, luidt het.

Werkgeversorganisaties VBO en Unizo spreken van een ‘evenwichtig’ akkoord. Ook de socialistische BBTK verdedigt het: ‘De tekst die op tafel ligt, garandeert een eerlijke basis voor alle betrokken werknemers’, klinkt het. ‘Ondanks de moeilijke context en de opgelegde loonmarge van 0 procent wordt niemand aan de kant gelaten.’ De christelijke vakbond ACV Puls toont zich eveneens tevreden: ‘Hoewel de regering het ons zo goed als onmogelijk maakte om over koopkracht te onderhandelen, hebben we toch koopkrachtpremies kunnen afspreken voor de werknemers.’

Verlenging SWT

Behalve de koopkrachtpremie legt het sectoraal akkoord voor 2023 en 2024 de verlenging van SWT (het voormalige brugpensioen), tijdskrediet en landingsbanen vast. Voorts spraken de sociale partners onder andere af om het bedrag van de fietsvergoeding vanaf juli 2024 te verhogen van 0,2 naar 0,27 euro per kilometer, het loonplafond voor de tegemoetkoming in het woon-werkverkeer met privévervoer te verhogen, profylactisch verlof gelijk te stellen voor de berekening van de eindejaarspremie, het recht op een eindejaarspremie bij ontslag in onderling overleg vast te leggen en de jongerenbarema’s af te schaffen.

Wat het individueel opleidingsrecht betreft, raakten werkgevers en vakbonden het eens om pas tegen 2028 vijf dagen te bereiken voor ondernemingen met meer dan twintig werknemers. De arbeidsdeal die de federale regering vorig jaar afsloot, had vijf dagen vanaf 2024 vooropgesteld.

