Waalse wapenexport naar Indonesië verzesvoudigd: ‘onverantwoordelijke praktijken’, zegt Amnesty

De wapenexport vanuit Wallonië is in 2022 met 60 procent gedaald ten opzichte van het jaar voordien, tot een waarde van 356 miljoen euro. Toch blijft de export ‘zeer problematisch’, zegt Amnesty International. Dat heeft alles met de bestemmingen te maken.

Volgens een nieuw rapport van ngo Amnesty International was de daling van de Waalse wapenexport vorig jaar vooral te wijten aan het einde van de leveringen van geschutskoepels die door John Cockerill werden gemaakt. Zij werden bevestigd op pantservoertuigen die voor Saoedi-Arabië bestemd waren.

‘De export is gedaald, maar dit verhult niet de aanhoudende onverantwoordelijke praktijken van de wapenindustrie en de Waalse autoriteiten’, zei François Graas, campagnecoördinator van Amnesty International. Hij wees er op dat Wallonië wapens blijft uitvoeren naar bestemmingen die ernstige vragen oproepen.

Zo is het volume van de wapenexport naar Indonesië - waar acties van de veiligheidstroepen op het eiland Papoea erg omstreden zijn - verzesvoudigd. Het Waalse bedrijf Mecar zou dan weer munitie hebben geproduceerd voor Egypte, ‘ondanks de rampzalige mensenrechtensituatie in dat land’.

Richting Rusland werd er geen wapenexport geregistreerd in 2022, terwijl Oekraïne in het eerste kwartaal voor 484.000 euro aan pantservoertuigen ontving.

Gemuilkorfd adviescomité

‘De wapenexporten blijven ondoorzichtig’, zegt Graas. ‘Naast de aanzienlijke vertraging die de publicatie van het jaarverslag van de Waalse regering over exportvergunningen systematisch kenmerkt - we wachten nog steeds op het verslag over 2022 - is de informatie die de autoriteiten publiceren volstrekt ontoereikend. Deze toenemende ondoorzichtigheid en het gemuilkorfde adviescomité verhinderen dat het parlement en het middenveld hun toezichthoudende rol effectief kunnen uitoefenen.’

In die context, en met nog een jaar te gaan voor de verkiezingen, doen de organisaties achter het rapport een aantal aanbevelingen. Zo pleiten ze er onder meer voor om ‘eindelijk het Waalse decreet van juni 2012 toe te passen, dat richtlijnen geeft voor wapenexporten’. Ze willen ook dat de internationale verplichtingen gerespecteerd worden, door het voorzorgsprincipe toe te passen in het geval van een duidelijk risico op mensenrechtenschendingen.

‘Wij betreuren het dat de huidige legislatuur niet heeft geleid tot een echte verbetering van de praktijken van de Waalse autoriteiten inzake wapenexporten’, zegt Graas.?‘Maar niet alles is verloren. Hoewel de tijd dringt, kan de Waalse meerderheid nog steeds een stap voorwaarts zetten en concrete actie ondernemen voor meer verantwoordingsplicht en transparantie.’

Lees ook